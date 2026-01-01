Leantime is een open-source projectmanagementsysteem specifiek gebouwd voor teams die krachtige coördinatie nodig hebben zonder complexe PM-methodologieën. Het combineert Kanban-borden, Gantt-diagrammen, urenstaten, wiki's en unieke strategische tools zoals Lean Canvas en SWOT-analyse in één samenhangend platform — beschikbaar in meer dan 20 talen met LDAP- en OIDC-ondersteuning voor bedrijfsomgevingen.

Leantime zelf hosten op uw VPS betekent onbeperkt aantal gebruikers, onbeperkt aantal projecten en geen licentiekosten per gebruiker. Uw projectgegevens, strategische plannen en teamgeschiedenis blijven op infrastructuur die u beheert, ondersteund door MariaDB voor betrouwbare persistentie.