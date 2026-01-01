Implementeer Leantime met één-klik installatie.
Open source projectmanagementplatform ontworpen voor niet-projectmanagers, dat strategie-, planning- en uitvoeringstools combineert.
Kies een VPS-abonnement voor Leantime
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Leantime kunt bouwen
Leantime is een open-source projectmanagementsysteem specifiek gebouwd voor teams die krachtige coördinatie nodig hebben zonder complexe PM-methodologieën. Het combineert Kanban-borden, Gantt-diagrammen, urenstaten, wiki's en unieke strategische tools zoals Lean Canvas en SWOT-analyse in één samenhangend platform — beschikbaar in meer dan 20 talen met LDAP- en OIDC-ondersteuning voor bedrijfsomgevingen.
Leantime zelf hosten op uw VPS betekent onbeperkt aantal gebruikers, onbeperkt aantal projecten en geen licentiekosten per gebruiker. Uw projectgegevens, strategische plannen en teamgeschiedenis blijven op infrastructuur die u beheert, ondersteund door MariaDB voor betrouwbare persistentie.
Key features van Leantime
Meerdere Taakweergaven
Schakel tussen Kanban-borden, Gantt-diagrammen, agenda-, lijst- en tabelweergaven om aan te sluiten bij de manier waarop uw team het liefst werkt.
Strategische planningstools
Maak Lean Canvas, Business Model Canvas en SWOT-analyse direct in het platform om dagelijkse taken af te stemmen op bedrijfsdoelen.
Ingebouwde tijdregistratie
Registreer uren voor taken en projecten voor nauwkeurige facturering, salarisadministratie en projectkostenanalyse zonder een aparte tool.
Onbeperkt aantal gebruikers
Voeg zoveel teamleden toe als nodig is met rolgebaseerde machtigingen per project en zonder licentiekosten per gebruiker.
Zakelijke Authenticatie
Maak verbinding met LDAP- of OIDC-providers en schakel twee-factorauthenticatie in voor organisatiebrede beveiligingsstandaarden.
Waarom zou je Leantime op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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