Installeer GPT-Researcher met één klik.
Autonome AI-onderzoeksagent die diepgaand webonderzoek uitvoert en gedetailleerde, geciteerde rapporten genereert binnen enkele minuten.
Kies een VPS-abonnement voor GPT-Researcher
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GPT-Researcher kunt bouwen
GPT-Researcher is een open-source autonome AI-agent die is ontworpen om uitgebreid online onderzoek te doen naar elk onderwerp. Het maakt gebruik van een multi-agent benadering — een planner-agent splitst de vraag op in subvragen, onderzoeker-agents verzamelen gelijktijdig informatie uit tientallen bronnen, en een schrijver-agent synthetiseert de bevindingen in een gestructureerd, geciteerd rapport. Deze parallelle benadering vermindert de tijd die nodig is om onderzoeksgerichte inhoud te produceren drastisch, vergeleken met handmatig browsen of LLM-prompts met één zoekopdracht.
Door GPT-Researcher zelf te hosten, krijgt u volledige controle over welke LLM-providers en zoek-API's u verbindt, welke gegevens worden verwerkt en hoe rapporten worden opgeslagen. Door het op uw eigen VPS te draaien, blijven gevoelige onderzoeksonderwerpen op uw infrastructuur, zonder gebruiksbeperkingen van door derden gehoste services.
Key features van GPT-Researcher
Multi-Agent Onderzoek
Parallelle subquery-agents verzamelen tegelijkertijd gegevens uit tientallen bronnen en produceren grondige rapporten sneller dan elke single-thread onderzoeksstroom.
Geciteerde rapporten
Elk gegenereerd rapport bevat inline bronvermeldingen en een literatuurlijst, waardoor bevindingen verifieerbaar en geschikt zijn voor professioneel gebruik.
Meerdere rapporttypen
Genereer onderzoeksrapporten, bronnenlijsten, overzichten of aangepaste uitvoer om precies te voldoen aan de vereisten van uw workflow.
Flexibele LLM-steun
Verbind OpenAI, Anthropic, Ollama, of een OpenAI-compatibel eindpunt, zodat u kosten, snelheid en modelcapaciteit per onderzoekstaak kunt balanceren.
Webzoekintegratie
Maakt verbinding met Tavily, Google, Bing en andere zoekproviders om live, actuele informatie op te halen in plaats van te vertrouwen op statische trainingsgegevens.
Waarom zou je GPT-Researcher op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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