GPT-Researcher is een open-source autonome AI-agent die is ontworpen om uitgebreid online onderzoek te doen naar elk onderwerp. Het maakt gebruik van een multi-agent benadering — een planner-agent splitst de vraag op in subvragen, onderzoeker-agents verzamelen gelijktijdig informatie uit tientallen bronnen, en een schrijver-agent synthetiseert de bevindingen in een gestructureerd, geciteerd rapport. Deze parallelle benadering vermindert de tijd die nodig is om onderzoeksgerichte inhoud te produceren drastisch, vergeleken met handmatig browsen of LLM-prompts met één zoekopdracht.

Door GPT-Researcher zelf te hosten, krijgt u volledige controle over welke LLM-providers en zoek-API's u verbindt, welke gegevens worden verwerkt en hoe rapporten worden opgeslagen. Door het op uw eigen VPS te draaien, blijven gevoelige onderzoeksonderwerpen op uw infrastructuur, zonder gebruiksbeperkingen van door derden gehoste services.