Implementeer ByteChef met één-klik installatie.
Open-source low-code platform voor API-integratie en workflowautomatisering met meer dan 200 ingebouwde connectoren.
Kies een VPS-abonnement voor ByteChef
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ByteChef kunt bouwen
ByteChef is een open-source, low-code platform dat teams in staat stelt API-integraties te bouwen en workflows te automatiseren over SaaS-applicaties, interne API's en databases heen via een visuele editor. Met ondersteuning voor meer dan 200 componenten en meerdere programmeertalen kunnen zowel technische als niet-technische gebruikers geavanceerde automatiseringen bouwen zonder uitgebreide code te schrijven.
Door ByteChef zelf te hosten op uw eigen VPS houdt u uw workflowlogica, inloggegevens en bedrijfsgegevens volledig onder uw controle — geen toegang voor leveranciers, geen prijsstelling op basis van gebruik en geen afhankelijkheid van een externe automatiseringscloud.
Key features van ByteChef
Visuele Workflow Editor
Ontwerp complexe automatiseringsstromen met een drag-and-drop-interface, waardoor integratie toegankelijk wordt zonder diepgaande codeerexpertise.
200+ Kant-en-klare Connectoren
Maak direct verbinding met populaire SaaS-apps, databases en API's, zonder vanaf nul aangepaste integraties te bouwen.
Ondersteuning voor meerdere talen
Schrijf aangepaste logica in Java, JavaScript, Python of Ruby, zodat ontwikkelaars workflows kunnen uitbreiden in de taal die ze al kennen.
AI-klare architectuur
Ingebouwde AI-componenten stellen teams in staat intelligente besluitvorming in automatiseringen in te bedden zonder aparte AI-infrastructuur.
Geavanceerde Stroomregelaars
Condities, switches, lussen en parallelle uitvoering bieden nauwkeurige controle over hoe complexe bedrijfslogica wordt uitgevoerd.
Waarom zou je ByteChef op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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