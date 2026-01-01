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Installeer HandBrake met één klik installatie.

Open-source videotranscoder toegankelijk vanuit elke browser, met batchconversie en automatische verwerking van volgmappen.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met HandBrake kunt bouwen

HandBrake is de meest gebruikte open-source video-transcoder, in staat om vrijwel elk videoformaat te converteren naar moderne, breed compatibele uitvoer zoals MP4 en MKV. Deze implementatie draait HandBrake in een Docker-container en streamt de volledige grafische interface naar uw browser met behulp van noVNC — geen desktopinstallatie vereist. U krijgt de complete HandBrake UI met al zijn coderingsvoorinstellingen, ondertitelondersteuning, hoofdstukmarkeringen en hardwareversnellingsopties, toegankelijk vanaf elk apparaat met een moderne browser.

De container bevat een 'watch folder'-functie die automatisch alle videobestanden converteert die u in de aangewezen invoermap plaatst, waardoor het eenvoudig is om onbeheerde batchtaken uit te voeren op uw VPS.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van HandBrake

Browsergebaseerde GUI

De volledige HandBrake desktopinterface streamt rechtstreeks naar uw browser via noVNC — open het overal zonder lokaal software te installeren.

Automatische Controlemap

Bestanden die in de volgmap worden geplaatst, worden automatisch in de wachtrij geplaatst en op de achtergrond geconverteerd, waardoor onbeheerde batchverwerking zonder handmatige interactie mogelijk wordt.

Uitgebreide Formaat Ondersteuning

Accepteert vrijwel elk videobronformaat en converteert naar MP4, MKV of WebM met nauwkeurige controle over codecs, bitrates, resolutie en audiotracks.

Coderingsvoorinstellingen

Tientallen ingebouwde voorinstellingen zijn gericht op specifieke apparaten en kwaliteitsniveaus — van voor streaming geoptimaliseerde profielen tot archiefcoderingen van hoge kwaliteit — waardoor de insteltijd wordt verkort.

Ondertitel- en hoofdstukondersteuning

Importeer, brand in of geef ondertitelsporen en hoofdstukmarkeringen door tijdens de conversie, met behoud van metadata van het originele bronbestand.

Waarom zou je HandBrake op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

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Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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