Installeer HandBrake met één klik installatie.
Open-source videotranscoder toegankelijk vanuit elke browser, met batchconversie en automatische verwerking van volgmappen.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HandBrake kunt bouwen
HandBrake is de meest gebruikte open-source video-transcoder, in staat om vrijwel elk videoformaat te converteren naar moderne, breed compatibele uitvoer zoals MP4 en MKV. Deze implementatie draait HandBrake in een Docker-container en streamt de volledige grafische interface naar uw browser met behulp van noVNC — geen desktopinstallatie vereist. U krijgt de complete HandBrake UI met al zijn coderingsvoorinstellingen, ondertitelondersteuning, hoofdstukmarkeringen en hardwareversnellingsopties, toegankelijk vanaf elk apparaat met een moderne browser.
De container bevat een 'watch folder'-functie die automatisch alle videobestanden converteert die u in de aangewezen invoermap plaatst, waardoor het eenvoudig is om onbeheerde batchtaken uit te voeren op uw VPS.
Key features van HandBrake
Browsergebaseerde GUI
De volledige HandBrake desktopinterface streamt rechtstreeks naar uw browser via noVNC — open het overal zonder lokaal software te installeren.
Automatische Controlemap
Bestanden die in de volgmap worden geplaatst, worden automatisch in de wachtrij geplaatst en op de achtergrond geconverteerd, waardoor onbeheerde batchverwerking zonder handmatige interactie mogelijk wordt.
Uitgebreide Formaat Ondersteuning
Accepteert vrijwel elk videobronformaat en converteert naar MP4, MKV of WebM met nauwkeurige controle over codecs, bitrates, resolutie en audiotracks.
Coderingsvoorinstellingen
Tientallen ingebouwde voorinstellingen zijn gericht op specifieke apparaten en kwaliteitsniveaus — van voor streaming geoptimaliseerde profielen tot archiefcoderingen van hoge kwaliteit — waardoor de insteltijd wordt verkort.
Ondertitel- en hoofdstukondersteuning
Importeer, brand in of geef ondertitelsporen en hoofdstukmarkeringen door tijdens de conversie, met behoud van metadata van het originele bronbestand.
Waarom zou je HandBrake op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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