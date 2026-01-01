HandBrake is de meest gebruikte open-source video-transcoder, in staat om vrijwel elk videoformaat te converteren naar moderne, breed compatibele uitvoer zoals MP4 en MKV. Deze implementatie draait HandBrake in een Docker-container en streamt de volledige grafische interface naar uw browser met behulp van noVNC — geen desktopinstallatie vereist. U krijgt de complete HandBrake UI met al zijn coderingsvoorinstellingen, ondertitelondersteuning, hoofdstukmarkeringen en hardwareversnellingsopties, toegankelijk vanaf elk apparaat met een moderne browser.

De container bevat een 'watch folder'-functie die automatisch alle videobestanden converteert die u in de aangewezen invoermap plaatst, waardoor het eenvoudig is om onbeheerde batchtaken uit te voeren op uw VPS.