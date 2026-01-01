FeatBit is een enterprise-grade platform voor featuremanagement dat engineeringteams in staat stelt code te implementeren achter feature flags, percentage-uitrol uit te voeren, specifieke gebruikerssegmenten te targeten en direct terug te draaien zonder opnieuw te implementeren. Native SDK's voor tien populaire talen en een real-time evaluatieserver houden flagwijzigingen binnen een seconde gesynchroniseerd over clients heen.

Door FeatBit zelf te hosten op uw VPS blijven flagconfiguraties, regels voor gebruikerstargeting en auditlogs binnen de infrastructuur die u beheert, zonder kosten per gebruiker en zonder maandelijkse evaluatiequota. De implementatie wordt geleverd met de management-UI, API, evaluatieserver, analyseservice en PostgreSQL, vooraf geconfigureerd achter HTTPS.