Implementeer FeatBit met één-klik installatie.
Open-source feature flag en experimenteerplatform gebouwd als een zelf-gehost alternatief voor LaunchDarkly.
Kies een VPS-abonnement voor FeatBit
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Wat je met FeatBit kunt bouwen
FeatBit is een enterprise-grade platform voor featuremanagement dat engineeringteams in staat stelt code te implementeren achter feature flags, percentage-uitrol uit te voeren, specifieke gebruikerssegmenten te targeten en direct terug te draaien zonder opnieuw te implementeren. Native SDK's voor tien populaire talen en een real-time evaluatieserver houden flagwijzigingen binnen een seconde gesynchroniseerd over clients heen.
Door FeatBit zelf te hosten op uw VPS blijven flagconfiguraties, regels voor gebruikerstargeting en auditlogs binnen de infrastructuur die u beheert, zonder kosten per gebruiker en zonder maandelijkse evaluatiequota. De implementatie wordt geleverd met de management-UI, API, evaluatieserver, analyseservice en PostgreSQL, vooraf geconfigureerd achter HTTPS.
Key features van FeatBit
Realtime vlagstreaming
Een speciale evaluatieserver stuurt vlagupdates via WebSockets naar SDK's, zodat wijzigingen binnen milliseconden na het schakelen van kracht worden in clients.
Doelgerichte gebruikersuitrol
Rol functies uit op basis van percentage, gebruikerskenmerk of benoemd segment, en combineer regels om releases voor specifieke groepen te beperken voordat ze wereldwijd worden uitgerold.
Native A/B-experimenten
Koppel vlagvariaties aan productstatistieken en voer experimenten end-to-end uit met ingebouwde analyses, waardoor een aparte experimentatietool overbodig wordt.
Tien officiële SDK's
Server- en client-SDK's voor JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android en iOS integreren flags in elke productiestack.
Auditlogboek en geschiedenis
Elke vlag-, segment- en regelwijziging wordt vastgelegd met de actor, tijdstempel en diff, waardoor terugdraaiingen en compliance-controles eenvoudig zijn.
Project- en omgevingsbepaling
Organiseer flags in projecten met geïsoleerde ontwikkel-, staging- en productieomgevingen, elk met zijn eigen SDK-sleutels en targetingregels.
Waarom zou je FeatBit op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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