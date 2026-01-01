Apache ShenYu is een open-source, Java-native API-gateway gebouwd voor microservice-omgevingen die hoge doorvoer en lage latentie vereisen. Het fungeert als een uniform toegangspunt voor routering, protocolconversie en verkeersbeheer voor services gebouwd op Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket en meer. Een hot-swappable plugin-architectuur stelt u in staat verkeersbeheerbeleid in of uit te schakelen — zoals snelheidsbeperking, authenticatie, WAF, circuitonderbreking — zonder de gateway opnieuw op te starten.

De gebundelde admin-console geeft uw team real-time inzicht en dynamische controle over routeringsregels, selectors en systeemrechten via een browsergebaseerd dashboard. Door ShenYu zelf te hosten op uw eigen VPS blijft API-verkeer binnen uw infrastructuur, elimineert het cloud-egresskosten per verzoek en stelt het u in staat governance-beleid af te dwingen zonder afhankelijk te zijn van een beheerde API-gatewaydienst.