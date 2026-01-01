Implementeer Apache ShenYu met één-klik installatie.
Hoogwaardige native Java API-gateway voor serviceproxy, protocolconversie en API-governance op schaal.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache ShenYu kunt bouwen
Apache ShenYu is een open-source, Java-native API-gateway gebouwd voor microservice-omgevingen die hoge doorvoer en lage latentie vereisen. Het fungeert als een uniform toegangspunt voor routering, protocolconversie en verkeersbeheer voor services gebouwd op Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket en meer. Een hot-swappable plugin-architectuur stelt u in staat verkeersbeheerbeleid in of uit te schakelen — zoals snelheidsbeperking, authenticatie, WAF, circuitonderbreking — zonder de gateway opnieuw op te starten.
De gebundelde admin-console geeft uw team real-time inzicht en dynamische controle over routeringsregels, selectors en systeemrechten via een browsergebaseerd dashboard. Door ShenYu zelf te hosten op uw eigen VPS blijft API-verkeer binnen uw infrastructuur, elimineert het cloud-egresskosten per verzoek en stelt het u in staat governance-beleid af te dwingen zonder afhankelijk te zijn van een beheerde API-gatewaydienst.
Key features van Apache ShenYu
Hot-swappable plugins
Schakel verkeersplugins — snelheidsbeperking, authenticatie, WAF en meer — in, uit of configureer ze opnieuw tijdens runtime, zonder de gateway opnieuw op te starten of live verkeer te onderbreken.
Ondersteuning voor meerdere protocollen
Proxyverzoeken via Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket en MQTT vanaf één enkel gateway-toegangspunt.
Dynamische verkeersregeling
Definieer routeringsselectoren en -regels via de admin-interface die onmiddellijk van kracht worden, waardoor operationele teams gedetailleerde controle krijgen over welke upstream elk verzoek ontvangt.
Ingebouwde observeerbaarheid
Gedistribueerde tracing, export van metrische gegevens en integraties voor gestructureerde logging geven u end-to-end inzicht in API-latentie en foutpercentages voor alle geproxiede services.
OAuth 2.0 en JWT-authenticatie
Beveilig API's met OAuth 2.0, JWT-tokenvalidatie of aangepaste handtekeningverificatie op de gatewaylaag voordat aanvragen uw backend-services bereiken.
Waarom zou je Apache ShenYu op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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