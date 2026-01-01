Installeer Castopod met één-klik installatie.
Open-source podcast-hostingplatform met analyses, sociale functies en ingebouwde tools om inkomsten te genereren.
Kies een VPS-abonnement voor Castopod
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Castopod kunt bouwen
Castopod is een compleet open-source podcast-hostingplatform, gebouwd voor makers die professionele publicatiemogelijkheden willen zonder afhankelijk te zijn van hostingdiensten van derden. Het beheert afleveringsbeheer, automatische RSS-feedgeneratie voor distributie naar alle grote platforms, gedetailleerde luisteraarsanalyses en ActivityPub-integratie voor gedecentraliseerde sociale netwerken — alles in één zelf-gehost pakket.
Je podcast hosten op je eigen VPS betekent dat je eigenaar bent van je publieksgegevens, bandbreedtekosten per download vermijdt, en volledige controle behoudt over de distributie en monetisatie van je content, zonder platformafhankelijkheid.
Key features van Castopod
Automatische RSS-distributie
Genereert en onderhoudt automatisch de RSS-feed van je podcast, waardoor je show beschikbaar blijft op Spotify, Apple Podcasts en elke belangrijke directory.
Luisteraarstatistieken
Gedetailleerde downloadstatistieken, demografie en betrokkenheidsstatistieken geven je het publieksinzicht dat nodig is om je show strategisch te laten groeien.
Ingebouwde Monetarisatie
Met premium abonnementen en functies voor luisteraarsondersteuning kunt u een duurzaam podcastbedrijf opbouwen, rechtstreeks op uw eigen infrastructuur.
ActivityPub Integratie
Maak verbinding met het Fediverse zodat luisteraars op gedecentraliseerde sociale platforms kunnen volgen, reageren en interacteren zonder hun favoriete app te verlaten.
Samenwerking tussen meerdere gebruikers
Op rollen gebaseerde machtigingen laten teams afleveringen, analyses en publicatie beheren voor meerdere podcastseries vanaf één dashboard.
Waarom zou je Castopod op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.