Castopod is een compleet open-source podcast-hostingplatform, gebouwd voor makers die professionele publicatiemogelijkheden willen zonder afhankelijk te zijn van hostingdiensten van derden. Het beheert afleveringsbeheer, automatische RSS-feedgeneratie voor distributie naar alle grote platforms, gedetailleerde luisteraarsanalyses en ActivityPub-integratie voor gedecentraliseerde sociale netwerken — alles in één zelf-gehost pakket.

Je podcast hosten op je eigen VPS betekent dat je eigenaar bent van je publieksgegevens, bandbreedtekosten per download vermijdt, en volledige controle behoudt over de distributie en monetisatie van je content, zonder platformafhankelijkheid.