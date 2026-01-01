Manticore Search is een krachtige open-source database die specifiek is gebouwd voor zoekopdrachten. Opgericht in 2017 als een voortzetting van het Sphinx Search-project, combineert het full-text zoeken, vectorgelijkenis zoeken en real-time analyses in één enkele engine — toegankelijk via het bekende MySQL-protocol of een JSON HTTP API.

In tegenstelling tot Elasticsearch is Manticore geschreven in C++ en vereist het minimale middelen, terwijl het uitstekende zoekprestaties levert over miljarden documenten. Zelf-hosting op uw eigen VPS geeft u volledige controle over uw zoekinfrastructuur — geen kosten per zoekopdracht, geen vendor lock-in en geen JVM-overhead.