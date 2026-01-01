Implementeer Manticore Search met één-klik installatie.
Krachtige open-source zoekdatabase met full-text zoeken, vectorzoeken en ondersteuning voor het MySQL-protocol.
Kies een VPS-abonnement voor Manticore Search
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Manticore Search kunt bouwen
Manticore Search is een krachtige open-source database die specifiek is gebouwd voor zoekopdrachten. Opgericht in 2017 als een voortzetting van het Sphinx Search-project, combineert het full-text zoeken, vectorgelijkenis zoeken en real-time analyses in één enkele engine — toegankelijk via het bekende MySQL-protocol of een JSON HTTP API.
In tegenstelling tot Elasticsearch is Manticore geschreven in C++ en vereist het minimale middelen, terwijl het uitstekende zoekprestaties levert over miljarden documenten. Zelf-hosting op uw eigen VPS geeft u volledige controle over uw zoekinfrastructuur — geen kosten per zoekopdracht, geen vendor lock-in en geen JVM-overhead.
Key features van Manticore Search
Zoeken in volledige tekst
20+ zoekoperatoren, waaronder fuzzy matching, stemming en lemmatisering, voor nauwkeurige full-text retrieval in grote documentcollecties.
MySQL compatibel
Maak verbinding met elke MySQL-client, ORM of BI-tool — geen nieuwe SDK vereist, en bestaande op MySQL gebaseerde tools werken onmiddellijk.
Vector zoeken
Ingebouwde HNSW-vectorindex maakt semantische gelijkeniszoekopdrachten en hybride zoekopdrachten met trefwoorden + vectoren mogelijk zonder een aparte vectordatabase.
Realtime indexering
Documenten worden onmiddellijk doorzoekbaar na invoeging, zonder vertraging bij het opnieuw opbouwen van de index, waardoor de resultaten actueel blijven in snel veranderende datasets.
Kolomopslag
Kolomformaat versnelt analyses, aggregaties en gefaceted zoeken over grote datasets met lage geheugenoverhead.
Waarom zou je Manticore Search op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.