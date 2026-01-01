Flowise is een open-source low-code platform dat het bouwen van geavanceerde AI-applicaties toegankelijk maakt voor ontwikkelaars en teams zonder uitgebreide codering. De visuele drag-and-drop interface stelt je in staat om taalmodellen, vector databases, geheugensystemen en externe tools te verbinden tot samenhangende workflows. Flowise ondersteunt OpenAI, Anthropic, Google en open-source modellen, waardoor het flexibel is voor diverse AI-gebruiksscenario's, van chatbots tot RAG-applicaties en autonome agents.

Door Flowise zelf te hosten op je VPS krijg je volledige controle over je AI-workflows, conversatiegegevens en geïntegreerde kennisbanken. Je kunt verbinding maken met interne databases en API's die cloudplatforms niet kunnen bereiken, en resources specifiek configureren voor je LLM-workloads zonder kosten per API-aanroep of zorgen over gegevensprivacy.