Installeer Flowise met één-klik installatie.
Open-source low-code platform voor het bouwen van LLM-orkestratieflows en AI-agenten met een visuele drag-and-drop interface.
Kies een VPS-abonnement voor Flowise
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Flowise kunt bouwen
Flowise is een open-source low-code platform dat het bouwen van geavanceerde AI-applicaties toegankelijk maakt voor ontwikkelaars en teams zonder uitgebreide codering. De visuele drag-and-drop interface stelt je in staat om taalmodellen, vector databases, geheugensystemen en externe tools te verbinden tot samenhangende workflows. Flowise ondersteunt OpenAI, Anthropic, Google en open-source modellen, waardoor het flexibel is voor diverse AI-gebruiksscenario's, van chatbots tot RAG-applicaties en autonome agents.
Door Flowise zelf te hosten op je VPS krijg je volledige controle over je AI-workflows, conversatiegegevens en geïntegreerde kennisbanken. Je kunt verbinding maken met interne databases en API's die cloudplatforms niet kunnen bereiken, en resources specifiek configureren voor je LLM-workloads zonder kosten per API-aanroep of zorgen over gegevensprivacy.
Key features van Flowise
Visuele Flowbouwer
Drag-and-drop-interface voor het samenstellen van complexe AI-pijplijnen uit vooraf gebouwde knooppunten zonder orchestratiecode te schrijven.
RAG Ondersteuning
Ingebouwde Retrieval-Augmented Generation-mogelijkheden met vector database-integratie voor het bouwen van op kennis gebaseerde AI-toepassingen.
Multi-LLM Ondersteuning
Maak verbinding met OpenAI, Anthropic, Google, Cohere en lokale open-source modellen via één uniforme interface.
Agent Frameworks
Creëer autonome AI-agenten die tools gebruiken, redeneren over taken in meerdere stappen en gespreksgeheugen bewaren tussen sessies.
API-integratie
Stel elke flow beschikbaar als een API-eindpunt om AI-mogelijkheden direct in uw bestaande applicaties en workflows in te bedden.
Waarom zou je Flowise op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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