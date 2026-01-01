Installeer Open Source POS met één-klik installatie.
Webgebaseerd kassasysteem voor winkels met voorraadbeheer, klantenbeheer en verkooprapportage.
Kies een VPS-abonnement voor Open Source POS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open Source POS kunt bouwen
Open Source POS is een PHP-webgebaseerd kassasysteem gebouwd voor kleine winkels, cafés en dienstverlenende bedrijven die een volledig uitgerust kassasysteem nodig hebben zonder SaaS-kosten per terminal. De browsergebaseerde interface werkt op elke tablet, laptop of toonbank-pc, zodat dezelfde backend afrekenen, voorraadupdates en rapportage mogelijk maakt vanaf elk apparaat in het lokale netwerk.
Zelf-hosten op uw eigen VPS houdt klantgegevens, verkoopgeschiedenis en prijsinformatie op infrastructuur die u beheert — zonder maandelijks abonnement, geen transactiepercentage en geen vendor lock-in. De meegeleverde MariaDB-database wordt automatisch geprovisioneerd en opgeslagen in benoemde volumes voor veilige upgrades.
Key features van Open Source POS
Winkelafrekening
Verwerk verkopen, retouren en aanbetalingen met barcodescanning, artikel zoeken en aanpasbare bonnen, afgedrukt op standaard thermische printers.
Voorraadbeheer
Houd voorraadniveaus bij, stel drempels voor nabestellingen in en beheer leveranciers voor meerdere artikelcategorieën met automatische aanpassingen bij elke verkoop.
Klantenbeheer
Beheer een klantendatabase met aankoopgeschiedenis, loyaliteitspunten, saldo's van winkelkrediet en prijsniveaus per klant.
Verkooprapportage
Genereer gedetailleerde rapporten over verkopen, belastingen, betalingen, winsten en kortingen over configureerbare datumbereiken en werknemersfilters.
Werknemersaccounts
Maak individuele werknemerslogins aan met rolgebaseerde machtigingen om kassier-, manager- en rapportagetoegang te scheiden op een gedeelde terminal.
Belastingen in meerdere valuta
Configureer meerdere belastingtarieven, valuta's en betaalmethoden om te voldoen aan lokale detailhandelsregels en de betaalvoorkeuren van klanten.
Waarom zou je Open Source POS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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