Open Source POS is een PHP-webgebaseerd kassasysteem gebouwd voor kleine winkels, cafés en dienstverlenende bedrijven die een volledig uitgerust kassasysteem nodig hebben zonder SaaS-kosten per terminal. De browsergebaseerde interface werkt op elke tablet, laptop of toonbank-pc, zodat dezelfde backend afrekenen, voorraadupdates en rapportage mogelijk maakt vanaf elk apparaat in het lokale netwerk.

Zelf-hosten op uw eigen VPS houdt klantgegevens, verkoopgeschiedenis en prijsinformatie op infrastructuur die u beheert — zonder maandelijks abonnement, geen transactiepercentage en geen vendor lock-in. De meegeleverde MariaDB-database wordt automatisch geprovisioneerd en opgeslagen in benoemde volumes voor veilige upgrades.