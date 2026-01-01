Implementeer Iceshrimp met één-klik installatie.
Gedecentraliseerd ActivityPub sociaal netwerk gebouwd op .NET, dat Misskey opvolgt met een snellere, slankere backend.
Kies een VPS-abonnement voor Iceshrimp
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Iceshrimp kunt bouwen
Iceshrimp.NET is een complete herschrijving van de Iceshrimp fediverse-server, waarbij de originele Node.js-stack is vervangen door een moderne .NET-backend en een Blazor WebAssembly-frontend. Het resultaat is een gefedereerd sociaal netwerk dat ActivityPub draait met een fractie van het geheugen- en CPU-verbruik van servers uit de Misskey-familie, terwijl het volledig compatibel blijft met de bredere fediverse.
Door Iceshrimp zelf te hosten op je VPS houd je je community, content en moderatiebeleid onder controle — zonder algoritmische feeds, geen reclame en geen platformafhankelijkheid. Een Mastodon-compatibele API stelt gebruikers ook in staat om hun favoriete mobiele en webclients te behouden.
Key features van Iceshrimp
ActivityPub Federatie
Maakt native verbinding met Mastodon, Misskey, Pleroma en de rest van het fediverse, zodat uw gebruikers elkaar kunnen volgen en met elkaar kunnen communiceren via duizenden onafhankelijke servers.
Mastodon-compatibele API
Directe ondersteuning voor populaire Mastodon-clients zoals Elk, Phanpy, Ice Cubes en Tusky betekent dat gebruikers de apps kunnen blijven gebruiken waar ze al van houden.
Lean .NET Backend
De geheel nieuwe .NET-backend is aanzienlijk sneller en bronzuiniger dan servers uit de Misskey-familie, waardoor kleinere VPS-abonnementen haalbaar worden voor gefedereerde hosting.
Configureerbaar Openbaar Voorbeeld
Een openbare HTML-preview stelt uitgelogde bezoekers in staat om lokale inhoud te bekijken zonder de volledige client-app te tonen, met gedetailleerde controle over wat wordt weergegeven.
Toegestane Ophaal- & Blokkeerlijsten
Ingebouwde ondersteuning voor geautoriseerd ophalen, federatiemodi met blokkeerlijst of toelatingslijst, en configureerbare handtekeningvalidatie biedt beheerders krachtige moderatietools.
Migratie van Iceshrimp-JS
Een goed ondersteund upgradepad betekent dat bestaande Iceshrimp-JS-instanties kunnen overstappen naar de nieuwe backend zonder accounts, berichten of volgers te verliezen.
Waarom zou je Iceshrimp op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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