Iceshrimp.NET is een complete herschrijving van de Iceshrimp fediverse-server, waarbij de originele Node.js-stack is vervangen door een moderne .NET-backend en een Blazor WebAssembly-frontend. Het resultaat is een gefedereerd sociaal netwerk dat ActivityPub draait met een fractie van het geheugen- en CPU-verbruik van servers uit de Misskey-familie, terwijl het volledig compatibel blijft met de bredere fediverse.

Door Iceshrimp zelf te hosten op je VPS houd je je community, content en moderatiebeleid onder controle — zonder algoritmische feeds, geen reclame en geen platformafhankelijkheid. Een Mastodon-compatibele API stelt gebruikers ook in staat om hun favoriete mobiele en webclients te behouden.