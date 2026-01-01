Installeer DuckDNS met één-klik installatie.
Gratis dynamische DNS-client die uw domein automatisch naar uw huidige IP-adres laat wijzen zonder een statisch IP-adres.
Kies een VPS-abonnement voor DuckDNS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DuckDNS kunt bouwen
Duck DNS is een gratis dynamische DNS-dienst die door miljoenen homelab-gebruikers en zelfhosters wordt vertrouwd om betrouwbare toegang te behouden tot servers en apparaten achter residentiële internetverbindingen. De meeste internetproviders wijzen veranderende IP-adressen toe, maar Duck DNS lost dit op door continu je openbare IP te monitoren en je gekozen subdomein bij te werken zodra het verandert — helemaal gratis.
Deze template draait de officiële Duck DNS-clientcontainer in hostnetwerkmodus, waardoor het IP-adres nauwkeurig kan worden gedetecteerd. Configuratie blijft behouden na herstarts, zodat je subdomein- en tokeninstellingen nooit verloren gaan. Of je nu stabiele toegang nodig hebt tot een thuisserver, een Raspberry Pi-project of een zelfgehoste VPS-applicatie, Duck DNS elimineert de noodzaak om te betalen voor een statisch IP of een commerciële DDNS-dienst.
Key features van DuckDNS
Automatische IP-updates
Detecteert wanneer uw openbare IP-adres verandert en uw Duck DNS-subdomein onmiddellijk bijwerkt, waardoor de toegang ononderbroken blijft.
IPv4- en IPv6-ondersteuning
Werkt met beide adresfamilies, zodat uw subdomein actueel blijft ongeacht de IP-versietoewijzing van uw ISP.
Meerdere subdomeinen
Beheert meerdere Duck DNS-subdomeinen in één container door een door komma's gescheiden lijst met subdomeinnamen op te geven.
Altijd online VPS-werking
Draaien op een VPS garandeert dat updates 24/7 op schema worden uitgevoerd, zelfs wanneer thuisnetwerkapparatuur opnieuw opstart of stroom verliest.
Permanente configuratie
Slaat uw token- en subdomeininstellingen op in een speciaal volume, zodat de client correct hervat na herstarts van de container.
Waarom zou je DuckDNS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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