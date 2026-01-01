Implementeer Scrypted met één-klik-installatie.
Hoogwaardig integratieplatform voor thuisvideo en NVR met AI-gestuurde slimme detecties.
Kies een VPS-abonnement voor Scrypted
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Scrypted kunt bouwen
Scrypted is een open-source platform voor thuisvideo-integratie en een netwerkvideorecorder (NVR) dat IP-camera's verenigt over verschillende smart home-ecosystemen, waaronder HomeKit, Google Home, Alexa en Home Assistant. De hardware-versnelde transcodering en plugin-architectuur zorgen voor live streams met lage latentie en betrouwbare 24/7 opnames zonder vendor lock-in.
De Scrypted NVR-plugin voegt continue opname toe met AI-gestuurde slimme detecties, directe bewegingswaarschuwingen en een verfijnde mobiele en desktop-app voor bewaking op afstand. Zelf-hosting op je VPS geeft je volledige eigendom over je beelden en elimineert doorlopende cloud-abonnementskosten.
Key features van Scrypted
Smart Home Integratie
Stream camera's naar HomeKit, Google Home, Alexa en Home Assistant tegelijkertijd vanaf één uniform platform.
24/7 NVR-opname
Neem elke camera de klok rond op met de Scrypted NVR-plugin en blader door beelden via intuïtieve tijdlijnnavigatie.
Slimme AI-detecties
Ontvang intelligente bewegings-, persoons-, voertuig- en dierwaarschuwingen, aangedreven door machine learning-modellen op het apparaat.
Hardwareversnelling
Maak gebruik van GPU- of hardwareversnelde videodecodering voor vloeiende streams met lage latentie en minimale CPU-belasting.
Plug-in-ecosysteem
Breid functionaliteit uit met honderden community-plugins die camera's, sloten, sensoren en slimme apparaten ondersteunen.
Waarom zou je Scrypted op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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