Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Kies een VPS-abonnement voor Planka
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Planka kunt bouwen
Planka is een gratis, open-source kanbanbord-applicatie, ontwikkeld voor werkgroepen die een eenvoudig, zelf-gehost alternatief voor Trello nodig hebben. Met real-time updates, drag-and-drop kaartbeheer en een overzichtelijke interface, helpt Planka teams projecten te organiseren, taken te volgen en samen te werken zonder afhankelijk te zijn van propriëtaire SaaS-platformen of te betalen voor abonnementen per gebruiker.
Door Planka zelf te hosten op je eigen VPS, houd je alle projectgegevens, bijlagen en teamcommunicatie onder controle. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag en Traefik-integratie voor veilige HTTPS-toegang. Een beheerdersaccount wordt automatisch aangemaakt bij de eerste lancering met de inloggegevens die je configureert tijdens de implementatie.
Key features van Planka
Realtime kanbanborden
Wijzigingen verschijnen direct voor alle teamleden met live updates, mogelijk gemaakt door WebSocket-verbindingen.
Drag-and-drop cards
Verplaats taken tussen lijsten en herschik prioriteiten met intuïtieve drag-and-drop interacties.
File attachments
Voeg bestanden en afbeeldingen rechtstreeks toe aan kaarten om projectactiva georganiseerd te houden naast taken.
Taakopmerkingen
Bespreek taken met teamleden via kaartopmerkingen met realtime meldingen.
Labels and due dates
Categoriseer kaarten met gekleurde labels en stel vervaldatums in om deadlines voor alle projecten te volgen.
Multi-projectborden
Organiseer werk over meerdere projecten met afzonderlijke borden, elk met hun eigen lijsten en leden.
Waarom zou je Planka op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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