Implementeer LiteLLM met één-klik installatie.
Geïntegreerde AI-gateway die OpenAI-compatibele API-toegang biedt tot meer dan 100 LLM's van elke aanbieder.
Kies een VPS-abonnement voor LiteLLM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LiteLLM kunt bouwen
LiteLLM is een open-source AI-gateway die elke LLM dezelfde OpenAI-compatibele API geeft, zodat uw applicaties kunnen schakelen tussen OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock en meer dan 100 andere providers zonder codewijzigingen. Het beheert load balancing, automatische failover, virtueel API-sleutelbeheer, uitgaventracking en rate limiting vanuit één enkele beheerinterface.
Door LiteLLM zelf te hosten, blijven uw API-sleutels en gebruiksgegevens binnen uw eigen infrastructuur, worden de beperkingen en snelheidslimieten van gedeelde proxydiensten geëlimineerd en krijgt uw team een centraal controlepaneel voor al het LLM-gebruik — essentieel voor organisaties die AI-kosten en compliance op schaal beheren.
Key features van LiteLLM
100+ LLM-aanbieders
Krijg toegang tot OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock en tientallen meer via één enkel uniform API-eindpunt.
Taakverdeling & Failover
Verdeel aanvragen over meerdere providers en schakel automatisch over naar back-ups wanneer een provider niet beschikbaar is.
Uitgaven bijhouden & Budgetten
Monitor LLM-kosten in realtime en stel budgetlimieten per gebruiker of per team in om buitensporige API-uitgaven te voorkomen.
Virtueel Sleutelbeheer
Geef virtuele API-sleutels met een specifiek bereik uit aan teams en applicaties, met gedetailleerde toegangscontroles en gebruiksregistratie.
Geavanceerde routering
Routeer aanvragen op basis van kosten, latentie of aangepaste regels om altijd het beste model te gebruiken voor elk type aanvraag.
Waarom zou je LiteLLM op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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