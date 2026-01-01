LiteLLM is een open-source AI-gateway die elke LLM dezelfde OpenAI-compatibele API geeft, zodat uw applicaties kunnen schakelen tussen OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock en meer dan 100 andere providers zonder codewijzigingen. Het beheert load balancing, automatische failover, virtueel API-sleutelbeheer, uitgaventracking en rate limiting vanuit één enkele beheerinterface.

Door LiteLLM zelf te hosten, blijven uw API-sleutels en gebruiksgegevens binnen uw eigen infrastructuur, worden de beperkingen en snelheidslimieten van gedeelde proxydiensten geëlimineerd en krijgt uw team een centraal controlepaneel voor al het LLM-gebruik — essentieel voor organisaties die AI-kosten en compliance op schaal beheren.