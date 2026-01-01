Tot wel 69% korting voor Chevereto

Installeer Chevereto met één-klik installatie.

Zelf-gehost platform voor het delen van afbeeldingen en video's voor het bouwen van je eigen mediagemeenschap in Imgur- of Flickr-stijl.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49  /mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Installeer Chevereto met één-klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Chevereto kunt bouwen

Chevereto is een volwassen, zelf-gehost platform voor het hosten van afbeeldingen en video's dat sinds 2007 wordt vertrouwd door communities. Het biedt alles wat nodig is om een volledig uitgeruste site voor het delen van media te runnen — gebruikersregistratie, profielen, tweefactorauthenticatie, geavanceerde media-organisatie via categorieën, tags en albums, plus gedetailleerde privacycontroles per upload voor openbare, privé- of met een wachtwoord beveiligde inhoud.

Door Chevereto op uw eigen VPS te draaien, houdt u elke upload, elk gebruikersaccount en elke inkomstenstroom volledig onder controle, zonder kosten per afbeelding of inhoudsbeperkingen. Deze template bundelt Chevereto met MariaDB voor inhoudsmetadata en Redis voor snelle sessie- en cacheopslag, terwijl Traefik automatisch HTTPS-routering afhandelt, zodat het platform binnen enkele minuten klaar is om de eerste upload te accepteren.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Chevereto

Delen van afbeeldingen en video's

Host afbeeldingen en video's met miniaturen, ingesloten spelers en directe links, klaar om te delen op elk platform.

Albums en tags

Organiseer inhoud in albums en categoriseer uploads met tags, zodat bezoekers kunnen bladeren en zoeken in een groeiende mediabibliotheek.

Gebruikersaccounts en -rollen

Geregistreerde gebruikers krijgen profielen, tweefactorauthenticatie en rolgebaseerde machtigingen, beheerd via het adminpaneel.

Privacyinstellingen

Met privacyinstellingen per upload kunnen eigenaren inhoud markeren als openbaar, privé of met een wachtwoord beveiligd, passend bij elk deelscenario.

Meertalige interface

Lanceer een community in een van de meer dan 30 ondersteunde talen zonder extra pakketten of thema's te installeren.

Waarom zou je Chevereto op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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