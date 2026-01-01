Installeer Chevereto met één-klik installatie.
Zelf-gehost platform voor het delen van afbeeldingen en video's voor het bouwen van je eigen mediagemeenschap in Imgur- of Flickr-stijl.
Kies een VPS-abonnement voor Chevereto
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Chevereto kunt bouwen
Chevereto is een volwassen, zelf-gehost platform voor het hosten van afbeeldingen en video's dat sinds 2007 wordt vertrouwd door communities. Het biedt alles wat nodig is om een volledig uitgeruste site voor het delen van media te runnen — gebruikersregistratie, profielen, tweefactorauthenticatie, geavanceerde media-organisatie via categorieën, tags en albums, plus gedetailleerde privacycontroles per upload voor openbare, privé- of met een wachtwoord beveiligde inhoud.
Door Chevereto op uw eigen VPS te draaien, houdt u elke upload, elk gebruikersaccount en elke inkomstenstroom volledig onder controle, zonder kosten per afbeelding of inhoudsbeperkingen. Deze template bundelt Chevereto met MariaDB voor inhoudsmetadata en Redis voor snelle sessie- en cacheopslag, terwijl Traefik automatisch HTTPS-routering afhandelt, zodat het platform binnen enkele minuten klaar is om de eerste upload te accepteren.
Key features van Chevereto
Delen van afbeeldingen en video's
Host afbeeldingen en video's met miniaturen, ingesloten spelers en directe links, klaar om te delen op elk platform.
Albums en tags
Organiseer inhoud in albums en categoriseer uploads met tags, zodat bezoekers kunnen bladeren en zoeken in een groeiende mediabibliotheek.
Gebruikersaccounts en -rollen
Geregistreerde gebruikers krijgen profielen, tweefactorauthenticatie en rolgebaseerde machtigingen, beheerd via het adminpaneel.
Privacyinstellingen
Met privacyinstellingen per upload kunnen eigenaren inhoud markeren als openbaar, privé of met een wachtwoord beveiligd, passend bij elk deelscenario.
Meertalige interface
Lanceer een community in een van de meer dan 30 ondersteunde talen zonder extra pakketten of thema's te installeren.
Waarom zou je Chevereto op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.