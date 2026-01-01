Chevereto is een volwassen, zelf-gehost platform voor het hosten van afbeeldingen en video's dat sinds 2007 wordt vertrouwd door communities. Het biedt alles wat nodig is om een volledig uitgeruste site voor het delen van media te runnen — gebruikersregistratie, profielen, tweefactorauthenticatie, geavanceerde media-organisatie via categorieën, tags en albums, plus gedetailleerde privacycontroles per upload voor openbare, privé- of met een wachtwoord beveiligde inhoud.

Door Chevereto op uw eigen VPS te draaien, houdt u elke upload, elk gebruikersaccount en elke inkomstenstroom volledig onder controle, zonder kosten per afbeelding of inhoudsbeperkingen. Deze template bundelt Chevereto met MariaDB voor inhoudsmetadata en Redis voor snelle sessie- en cacheopslag, terwijl Traefik automatisch HTTPS-routering afhandelt, zodat het platform binnen enkele minuten klaar is om de eerste upload te accepteren.