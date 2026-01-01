ClassroomIO is een volledig open-source leerbeheersysteem, gebouwd voor bedrijven die compliance-trainingen, klanteducatie-academies en partnercertificeringsprogramma's vanaf één platform moeten uitvoeren. Het omvat onbeperkte cursussen, lessen, oefeningen, werkruimtes voor meerdere organisaties, merkcertificaten en een AI-cursusbouwer die schetsen en lesinhoud voor u opstelt.

Door ClassroomIO zelf te hosten op uw eigen VPS blijven leerlinggegevens, certificaat-ID's en trainingsauditgegevens onder uw controle — geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in en geen derde partij tussen uw organisatie en haar trainingsgegevens. De stack wordt geleverd met Postgres, Redis en S3-compatibele objectopslag, zodat het hele LMS zonder externe services draait.