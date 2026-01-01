Implementeer ClassroomIO met één-klik installatie.
Open-source leermanagementsysteem voor naleving, klanttraining en opleidingsprogramma's voor partners.
Kies een VPS-abonnement voor ClassroomIO
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ClassroomIO kunt bouwen
ClassroomIO is een volledig open-source leerbeheersysteem, gebouwd voor bedrijven die compliance-trainingen, klanteducatie-academies en partnercertificeringsprogramma's vanaf één platform moeten uitvoeren. Het omvat onbeperkte cursussen, lessen, oefeningen, werkruimtes voor meerdere organisaties, merkcertificaten en een AI-cursusbouwer die schetsen en lesinhoud voor u opstelt.
Door ClassroomIO zelf te hosten op uw eigen VPS blijven leerlinggegevens, certificaat-ID's en trainingsauditgegevens onder uw controle — geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in en geen derde partij tussen uw organisatie en haar trainingsgegevens. De stack wordt geleverd met Postgres, Redis en S3-compatibele objectopslag, zodat het hele LMS zonder externe services draait.
Key features van ClassroomIO
Nalevingstraining
Houd deadlines, verlengingen, uitstelperiodes en vrijstellingen bij met merkcertificaten en aangepaste ID's voor gereguleerde opleidingsprogramma's.
AI Cursus Bouwer
Genereer cursusoverzichten, lesinhoud en opdrachten met behulp van Gemini, GPT-4o of Claude — verfijn vervolgens de uitvoer in de editor.
AI Lesbegeleider
AI-assistent tijdens de les beantwoordt vragen van leerlingen op de pagina, gebaseerd op het omliggende cursusmateriaal.
Programma's en Cohorten
Groepeer cursussen in programma's met doelen, cohortplanning, teammanagement en gedeelde voortgangsregistratie.
Werkruimtes voor meerdere organisaties
Beheer afzonderlijke organisaties met hun eigen huisstijl, aangepaste domeinen en docenten vanuit één enkele ClassroomIO-instantie.
REST API en Webhooks
Schrijf gebruikers in, activeer automatiseringen en ontvang gebeurtenissen zoals certificate.issued of enrollment.completed om ClassroomIO in uw stack te integreren.
Waarom zou je ClassroomIO op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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