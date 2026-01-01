JupyterLab is de moderne opvolger van Jupyter Notebook en biedt een flexibele interface met meerdere panelen. Deze combineert interactieve notebooks, een terminal, een code-editor, een bestandsbrowser en uitvoerweergaven in Ã©Ã©n browsergebaseerde werkruimte. Het ondersteunt meer dan 40 taalkernels en integreert met Git, databases en cloudopslag via een rijk ecosysteem van extensies.

JupyterLab hosten op een VPS geeft datawetenschappers en onderzoekers toegewezen rekenresources, zonder beperkingen op de uitvoeringstijd, geheugenlimieten of sessieresets. Je geÃ¯nstalleerde pakketten, geconfigureerde omgevingen en gecachte datasets blijven behouden tussen sessies, waardoor de constante herinstallatiecyclus, die vaak voorkomt bij cloud notebookdiensten, wordt vermeden.