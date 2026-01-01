Installeer JupyterLab met Ã©Ã©n-klik installatie.
Volgende generatie webgebaseerde IDE voor interactieve notebooks, terminals en code-editors in een geÃ¯ntegreerde data science-omgeving.
Kies een VPS-abonnement voor JupyterLab
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met JupyterLab kunt bouwen
JupyterLab is de moderne opvolger van Jupyter Notebook en biedt een flexibele interface met meerdere panelen. Deze combineert interactieve notebooks, een terminal, een code-editor, een bestandsbrowser en uitvoerweergaven in Ã©Ã©n browsergebaseerde werkruimte. Het ondersteunt meer dan 40 taalkernels en integreert met Git, databases en cloudopslag via een rijk ecosysteem van extensies.
JupyterLab hosten op een VPS geeft datawetenschappers en onderzoekers toegewezen rekenresources, zonder beperkingen op de uitvoeringstijd, geheugenlimieten of sessieresets. Je geÃ¯nstalleerde pakketten, geconfigureerde omgevingen en gecachte datasets blijven behouden tussen sessies, waardoor de constante herinstallatiecyclus, die vaak voorkomt bij cloud notebookdiensten, wordt vermeden.
Key features van JupyterLab
Uniforme Werkruimte
Werk met notebooks, terminals, teksteditors en bestandsbrowsers tegelijkertijd in een configureerbare interface met meerdere panelen â€” geen contextwisseling tussen tools.
Meertalige Kernels
Voer Python, R, Julia en meer dan 40 andere taalkernels uit, en schakel daartussen binnen dezelfde sessie om de beste tool voor elke taak te gebruiken.
Ingebouwde terminal
Installeer pakketten met pip of conda, beheer Git-repositories en voer systeemcommando's rechtstreeks vanuit de browser uit zonder een aparte SSH-client.
Realtime samenwerking
Deel notebooksessies met teamgenoten voor gelijktijdig bewerken, waardoor live paaranalyse en gezamenlijke modelontwikkeling mogelijk wordt.
Extensie-ecosysteem
Breid JupyterLab uit met Git-integratie, databaseconnectoren, variabele-inspecteurs en visualisatietools via een groeiende bibliotheek van community-extensies.
Waarom zou je JupyterLab op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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