LubeLogger is een toegewijd beheerplatform voor autoliefhebbers, wagenparkbeheerders en iedereen die de gezondheid van zijn voertuig nauwgezet wil bijhouden. Door LubeLogger zelf te hosten, creëert u een privé, permanent overzicht van elke olieverversing, reparatie en tankbeurt voor elk voertuig dat u bezit — zonder toegang van derden en zonder abonnementskosten.

In tegenstelling tot generieke spreadsheets of mobiele apps met advertenties, biedt LubeLogger een gespecialiseerde interface die is ontworpen voor de nuances van autoonderhoud, met op kilometerstand gebaseerde herinneringen, brandstofverbruiksanalyse en opslag van bonnen, waardoor uw hele wagenpark op één plek georganiseerd blijft.