Implementeer LubeLogger met één-klik installatie.
De ultieme zelf-gehoste voertuigonderhouds- en brandstoftracker om uw wagenpark in topconditie te houden.
Kies een VPS-abonnement voor LubeLogger
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LubeLogger kunt bouwen
LubeLogger is een toegewijd beheerplatform voor autoliefhebbers, wagenparkbeheerders en iedereen die de gezondheid van zijn voertuig nauwgezet wil bijhouden. Door LubeLogger zelf te hosten, creëert u een privé, permanent overzicht van elke olieverversing, reparatie en tankbeurt voor elk voertuig dat u bezit — zonder toegang van derden en zonder abonnementskosten.
In tegenstelling tot generieke spreadsheets of mobiele apps met advertenties, biedt LubeLogger een gespecialiseerde interface die is ontworpen voor de nuances van autoonderhoud, met op kilometerstand gebaseerde herinneringen, brandstofverbruiksanalyse en opslag van bonnen, waardoor uw hele wagenpark op één plek georganiseerd blijft.
Key features van LubeLogger
Dienstgeschiedenis bijhouden
Houd een gedetailleerd logboek bij van elke reparatie- en onderhoudstaak die aan uw voertuigen is uitgevoerd, inclusief datums, kosten en notities.
Brandstofverbruiksanalyse
Volg uw brandstofverbruik en kosten in de loop van de tijd met automatische MPG-berekeningen en uitgavengrafieken.
Documentopslag
Upload en bewaar digitale kopieën van bonnen, registratiedocumenten en verzekeringskaarten voor directe toegang.
Slimme Herinneringen
Ontvang meldingen voor aankomende olieverversingen, bandenwissels en inspecties op basis van de kilometerstand of het schema van uw voertuig.
Waarom zou je LubeLogger op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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