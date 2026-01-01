OpenFGA is een open-source autorisatiemotor gebouwd op de principes van Google Zanzibar — het wereldwijd gedistribueerde permissiesysteem dat Google Drive, Docs en Calendar aandrijft. Het stelt engineeringteams in staat om fijnmazige toegangscontrolebeleidsregels te definiëren en af te dwingen met behulp van een menselijk leesbare modelleringstaal, en deze beleidsregels vervolgens met hoge doorvoer te evalueren via een eenvoudige HTTP- of gRPC API. ReBAC (op relatie gebaseerde toegangscontrole), RBAC (op rollen gebaseerd) en ABAC (op attributen gebaseerd) modellen worden allemaal native ondersteund en kunnen worden gecombineerd binnen één enkel autorisatieschema.

Het zelf hosten van OpenFGA op uw VPS houdt autorisatielogica en relatiegegevens volledig onder uw controle, zonder vendor lock-in of prijs per controle. Autorisatiecontroles worden uitgevoerd met lage latentie tegen uw eigen PostgreSQL-opslag, en de API integreert naadloos met applicaties die in elke taal zijn geschreven via de officiële SDK's.