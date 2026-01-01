Implementeer OpenFGA met één-klik installatie.
Krachtige autorisatiemotor geïnspireerd op Google Zanzibar voor het modelleren en afdwingen van fijnmazige toegangscontrole via HTTP- en gRPC-API's.
Kies een VPS-abonnement voor OpenFGA
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenFGA kunt bouwen
OpenFGA is een open-source autorisatiemotor gebouwd op de principes van Google Zanzibar — het wereldwijd gedistribueerde permissiesysteem dat Google Drive, Docs en Calendar aandrijft. Het stelt engineeringteams in staat om fijnmazige toegangscontrolebeleidsregels te definiëren en af te dwingen met behulp van een menselijk leesbare modelleringstaal, en deze beleidsregels vervolgens met hoge doorvoer te evalueren via een eenvoudige HTTP- of gRPC API. ReBAC (op relatie gebaseerde toegangscontrole), RBAC (op rollen gebaseerd) en ABAC (op attributen gebaseerd) modellen worden allemaal native ondersteund en kunnen worden gecombineerd binnen één enkel autorisatieschema.
Het zelf hosten van OpenFGA op uw VPS houdt autorisatielogica en relatiegegevens volledig onder uw controle, zonder vendor lock-in of prijs per controle. Autorisatiecontroles worden uitgevoerd met lage latentie tegen uw eigen PostgreSQL-opslag, en de API integreert naadloos met applicaties die in elke taal zijn geschreven via de officiële SDK's.
Key features van OpenFGA
Google Zanzibar-model
Autorisatiebeleid uitdrukken als getypeerde relatietuples — dezelfde aanpak als gebruikt door Google Drive — waardoor consistente, schaalbare toegangscontrole over services mogelijk wordt.
Lage-latentiecontroles
Ontworpen voor het kritieke pad van aanvragen, evalueert OpenFGA autorisatiecontroles in milliseconden, zodat beslissingen over machtigingen nooit een knelpunt worden in gebruikersgerichte aanvragen.
HTTP en gRPC API's
Evalueer toegangscontroles, schrijf relatietuples en breid toegangsbomen uit via zowel HTTP als gRPC, met officiële SDK's voor Go, Node.js, Python, Java en .NET.
Meerdere authenticatiemodellen
Definieer RBAC-, ReBAC- en ABAC-beleid — of combineer alle drie — binnen één enkel autorisatieschema dat elk resourcetype in uw applicatie dekt.
PostgreSQL persistentie
Relatietuples en modelversies worden opgeslagen in een PostgreSQL-database, wat zorgt voor een duurzame, opvraagbare autorisatiestatus met transactionele consistentie.
Waarom zou je OpenFGA op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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