Phoenix is een open-source AI-observatieplatform, gebouwd door Arize AI voor teams die applicaties ontwikkelen met grote taalmodellen, agents en retrieval-pijplijnen. Het legt elke trace vast die door uw applicatie wordt geproduceerd via standaard OpenTelemetry-instrumentatie, waarbij latentie, tokengebruik en responskwaliteit zichtbaar worden, zodat ingenieurs regressies kunnen opsporen voordat ze klanten bereiken. Met kant-en-klare integraties voor LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic en de meeste andere AI-frameworks, past Phoenix in bestaande pijplijnen zonder codeherschrijvingen.

Phoenix zelf hosten op uw eigen VPS houdt prompts, modeluitvoer en retrieval-context op infrastructuur die u beheert. Er zijn geen kosten per trace of beperkingen voor gegevenslocatie — sla zoveel telemetrie op als uw schijf toelaat.