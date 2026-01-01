Implementeer Phoenix met één-klik installatie.
Open-source AI-observatieplatform voor het traceren, evalueren en monitoren van LLM-applicaties en AI-agenten in productie.
Kies een VPS-abonnement voor Phoenix
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Phoenix kunt bouwen
Phoenix is een open-source AI-observatieplatform, gebouwd door Arize AI voor teams die applicaties ontwikkelen met grote taalmodellen, agents en retrieval-pijplijnen. Het legt elke trace vast die door uw applicatie wordt geproduceerd via standaard OpenTelemetry-instrumentatie, waarbij latentie, tokengebruik en responskwaliteit zichtbaar worden, zodat ingenieurs regressies kunnen opsporen voordat ze klanten bereiken. Met kant-en-klare integraties voor LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic en de meeste andere AI-frameworks, past Phoenix in bestaande pijplijnen zonder codeherschrijvingen.
Phoenix zelf hosten op uw eigen VPS houdt prompts, modeluitvoer en retrieval-context op infrastructuur die u beheert. Er zijn geen kosten per trace of beperkingen voor gegevenslocatie — sla zoveel telemetrie op als uw schijf toelaat.
Key features van Phoenix
OpenTelemetry tracing
Leg de volledige uitvoeringsboom vast van elke LLM-aanroep, tool-aanroep en ophaalstap via het standaard OTLP-protocol.
Evaluatiekader
Voer LLM-als-rechter en codegebaseerde evaluatoren uit op datasets om de kwaliteit van de respons te beoordelen en regressies op te sporen vóór implementatie.
Prompt-speeltuin
Herhaal prompts naast elkaar over modellen en parameters heen zonder de applicatiecode aan te raken of opnieuw te implementeren.
Framework-integraties
Drop-in instrumentatie voor LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock en Vertex AI.
Datasetexperimenten
Bouw datasets van productietraces en speel ze opnieuw af tegen nieuwe prompt- of modelversies om outputs te vergelijken.
Embedding-analyse
Controleer de ophaalkwaliteit met embedding-visualisaties die drift, clusters en resultaten met lage relevantie aan het licht brengen.
Waarom zou je Phoenix op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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