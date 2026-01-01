CiviCRM is een speciaal gebouwd open-source CRM voor non-profitorganisaties, NGO's, verenigingen en maatschappelijke organisaties. In tegenstelling tot verkoopgerichte commerciële CRM's is elke module — contacten, bijdragen, lidmaatschappen, evenementen, mailings en casemanagement — ontworpen rond de workflows van fondsenwervers, organisatoren en programmapersoneel die relaties beheren in plaats van leads.

Door CiviCRM zelf te hosten op uw eigen VPS houdt u donorgegevens, bijdragegeschiedenis en ledengegevens volledig onder uw controle, zonder kosten per contactpersoon, zonder externe gegevensverwerkers en met volledig eigendom van elk rapport en elke segmentatie die u opbouwt.