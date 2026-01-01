Implementeer CiviCRM met één-klik installatie.
Open-source relatiebeheer voor de achterban, gebouwd voor non-profitorganisaties, belangenorganisaties en ledenorganisaties.
Kies een VPS-abonnement voor CiviCRM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CiviCRM kunt bouwen
CiviCRM is een speciaal gebouwd open-source CRM voor non-profitorganisaties, NGO's, verenigingen en maatschappelijke organisaties. In tegenstelling tot verkoopgerichte commerciële CRM's is elke module — contacten, bijdragen, lidmaatschappen, evenementen, mailings en casemanagement — ontworpen rond de workflows van fondsenwervers, organisatoren en programmapersoneel die relaties beheren in plaats van leads.
Door CiviCRM zelf te hosten op uw eigen VPS houdt u donorgegevens, bijdragegeschiedenis en ledengegevens volledig onder uw controle, zonder kosten per contactpersoon, zonder externe gegevensverwerkers en met volledig eigendom van elk rapport en elke segmentatie die u opbouwt.
Key features van CiviCRM
Contactbeheer
Volg onbeperkt contactpersonen, huishoudens en organisaties met relaties, tags en aangepaste velden, afgestemd op non-profit workflows.
Bijdragen en fondsenwerving
Accepteer online donaties, beheer toezeggingen, voer terugkerende donatieprogramma's uit en stem bijdragen af met ingebouwde financiële rapportage.
Ledenbeheer
Automatiseer lidmaatschapsaanmeldingen, verlengingen en gedifferentieerde voordelen met configureerbare lidmaatschapstypen en levenscyclusherinneringen.
Evenementen en registratie
Evenementpagina's maken, tickets verkopen, deelnemers beheren en de deelnamegeschiedenis bijhouden naast de rest van elk contactrecord.
E-mail en massamailing
Segmenteer doelgroepen, verstuur gerichte e-mailcampagnes en meet openingen, klikken en bounces zonder per contact te betalen voor verzendkosten.
Casemanagement
Coördineer belangenbehartiging, diensten en door subsidies gefinancierde programma's met gestructureerde casusworkflows, activiteitenregistratie en toewijzingen.
Waarom zou je CiviCRM op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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