Lidarr is een geautomatiseerde applicatie voor het beheer van je muziekcollectie, gebouwd op het bewezen arr-framework. Het houdt de discografieën van artiesten bij, volgt RSS-feeds voor nieuwe albumreleases, downloadt deze via je favoriete client en organiseert alles overzichtelijk in correct getagde en gestructureerde mappen — allemaal zonder handmatige tussenkomst.

Door Lidarr op een VPS te draaien, blijft het 24/7 actief, zodat nieuwe releases worden vastgelegd zodra ze verschijnen, zelfs wanneer je thuiscomputers uitstaan. Het integreert met qBittorrent, SABnzbd, NZBGet en andere downloadclients, en maakt verbinding met Plex, Jellyfin en Emby om je muziekserverbibliotheek te vernieuwen na elke nieuwe toevoeging.