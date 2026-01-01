Installeer Lidarr met één klik installatie.
Geautomatiseerde muziekcollectiebeheerder die artiestendiscografieën controleert en downloads organiseert met MusicBrainz-metadata.
Kies een VPS-abonnement voor Lidarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Lidarr kunt bouwen
Lidarr is een geautomatiseerde applicatie voor het beheer van je muziekcollectie, gebouwd op het bewezen arr-framework. Het houdt de discografieën van artiesten bij, volgt RSS-feeds voor nieuwe albumreleases, downloadt deze via je favoriete client en organiseert alles overzichtelijk in correct getagde en gestructureerde mappen — allemaal zonder handmatige tussenkomst.
Door Lidarr op een VPS te draaien, blijft het 24/7 actief, zodat nieuwe releases worden vastgelegd zodra ze verschijnen, zelfs wanneer je thuiscomputers uitstaan. Het integreert met qBittorrent, SABnzbd, NZBGet en andere downloadclients, en maakt verbinding met Plex, Jellyfin en Emby om je muziekserverbibliotheek te vernieuwen na elke nieuwe toevoeging.
Key features van Lidarr
Automatische Release Monitoring
Volg elke artiest en download automatisch nieuwe albums, singles en EP's zodra ze verschijnen op uw geconfigureerde indexers.
Upgrades van kwaliteitsprofiel
Definieer voorkeursaudioformaten en Lidarr zal automatisch bestanden van lagere kwaliteit vervangen door FLAC- of hogere-bitrate versies wanneer deze beschikbaar komen.
MusicBrainz Metadata
Verrijk uw bibliotheek met accurate artiestennamen, albumhoezen, releasedatums en tracklijsten afkomstig van MusicBrainz.
Mediaserverintegratie
Activeer Plex-, Jellyfin- of Emby-bibliotheekscans automatisch nadat downloads zijn voltooid, zodat nieuwe muziek direct verschijnt.
Discografiebeheer
Bekijk complete artiestencatalogi, markeer gewenste albums en houd bij welke releases ontbreken of kwaliteitsupgrades nodig hebben vanaf één dashboard.
Waarom zou je Lidarr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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