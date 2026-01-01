Implementeer Collabora Online met één-klik installatie.
Zelf-gehoste online kantoorsuite gebaseerd op LibreOffice waarmee teams documenten, spreadsheets en presentaties gezamenlijk kunnen bewerken in de browser.
Kies een VPS-abonnement voor Collabora Online
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Collabora Online kunt bouwen
Collabora Online is een zelf-gehoste online kantoorsuite gebaseerd op LibreOffice-technologie die volledig in de browser draait. Teams openen Word-, Excel- en PowerPoint-documenten rechtstreeks vanuit een bestandsopslag-app zoals Nextcloud, Seafile of Pydio Cells en bewerken deze in realtime samen met live cursors, opmerkingen, bijgehouden wijzigingen en directe voorbeelden — geen desktopclient, geen Microsoft 365, geen Google Workspace vereist.
Door Collabora zelf te hosten op uw eigen VPS blijven alle documenten, spreadsheets en presentaties op infrastructuur die u beheert. Combineer het met een van de bestandsopslag-apps in deze catalogus om uw team een complete on-premise vervanging te bieden voor cloud kantoorsuites, met volledige compatibiliteit met bestandsformaten en zonder kosten per gebruiker.
Key features van Collabora Online
Realtime samenwerking
Meerdere gebruikers bewerken tegelijkertijd hetzelfde Word-, Excel- of PowerPoint-bestand met live cursors, opmerkingen en directe synchronisatie van wijzigingen.
Microsoft Office-compatibiliteit
Open en sla .docx-, .xlsx- en .pptx-bestanden op zonder conversieverlies dankzij de native LibreOffice-weergave van OOXML-formaten.
Integreert met bestandsopslag
Integreert met Nextcloud, Seafile, Pydio Cells en andere WOPI-compatibele bestandsservers zonder enige codewijziging aan de host-app.
Wijzigingen bijhouden en opmerkingen
Beoordeel documenten met de modus 'wijzigingen bijhouden', inline opmerkingen, suggesties en versiegeschiedenis, zoals u die kent van desktop officepakketten.
Geschikt voor mobiel en tablet
Aanraakgeoptimaliseerde editorinterface werkt op telefoons, tablets en Chromebooks, zodat bijdragers vanaf elk apparaat kunnen bewerken.
Waarom zou je Collabora Online op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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