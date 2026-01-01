Collabora Online is een zelf-gehoste online kantoorsuite gebaseerd op LibreOffice-technologie die volledig in de browser draait. Teams openen Word-, Excel- en PowerPoint-documenten rechtstreeks vanuit een bestandsopslag-app zoals Nextcloud, Seafile of Pydio Cells en bewerken deze in realtime samen met live cursors, opmerkingen, bijgehouden wijzigingen en directe voorbeelden — geen desktopclient, geen Microsoft 365, geen Google Workspace vereist.

Door Collabora zelf te hosten op uw eigen VPS blijven alle documenten, spreadsheets en presentaties op infrastructuur die u beheert. Combineer het met een van de bestandsopslag-apps in deze catalogus om uw team een complete on-premise vervanging te bieden voor cloud kantoorsuites, met volledige compatibiliteit met bestandsformaten en zonder kosten per gebruiker.