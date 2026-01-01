Tot wel 69% korting voor Collabora Online

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Zelf-gehoste online kantoorsuite gebaseerd op LibreOffice waarmee teams documenten, spreadsheets en presentaties gezamenlijk kunnen bewerken in de browser.

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5,49  € /mnd
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Implementeer Collabora Online met één-klik installatie.

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5,49  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
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16 TB bandbreedte
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KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Collabora Online kunt bouwen

Collabora Online is een zelf-gehoste online kantoorsuite gebaseerd op LibreOffice-technologie die volledig in de browser draait. Teams openen Word-, Excel- en PowerPoint-documenten rechtstreeks vanuit een bestandsopslag-app zoals Nextcloud, Seafile of Pydio Cells en bewerken deze in realtime samen met live cursors, opmerkingen, bijgehouden wijzigingen en directe voorbeelden — geen desktopclient, geen Microsoft 365, geen Google Workspace vereist.

Door Collabora zelf te hosten op uw eigen VPS blijven alle documenten, spreadsheets en presentaties op infrastructuur die u beheert. Combineer het met een van de bestandsopslag-apps in deze catalogus om uw team een complete on-premise vervanging te bieden voor cloud kantoorsuites, met volledige compatibiliteit met bestandsformaten en zonder kosten per gebruiker.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Collabora Online

Realtime samenwerking

Meerdere gebruikers bewerken tegelijkertijd hetzelfde Word-, Excel- of PowerPoint-bestand met live cursors, opmerkingen en directe synchronisatie van wijzigingen.

Microsoft Office-compatibiliteit

Open en sla .docx-, .xlsx- en .pptx-bestanden op zonder conversieverlies dankzij de native LibreOffice-weergave van OOXML-formaten.

Integreert met bestandsopslag

Integreert met Nextcloud, Seafile, Pydio Cells en andere WOPI-compatibele bestandsservers zonder enige codewijziging aan de host-app.

Wijzigingen bijhouden en opmerkingen

Beoordeel documenten met de modus 'wijzigingen bijhouden', inline opmerkingen, suggesties en versiegeschiedenis, zoals u die kent van desktop officepakketten.

Geschikt voor mobiel en tablet

Aanraakgeoptimaliseerde editorinterface werkt op telefoons, tablets en Chromebooks, zodat bijdragers vanaf elk apparaat kunnen bewerken.

Waarom zou je Collabora Online op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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