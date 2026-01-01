LibreNMS implementeren met één-klik installatie.
Community-gestuurd, zelfontdekkend netwerkmonitoringsysteem met diepgaande SNMP-ondersteuning voor duizenden apparaatmodellen.
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Wat je met LibreNMS kunt bouwen
LibreNMS is een volledig uitgerust, GPL-gelicentieerd netwerkmonitoringsysteem dat uw gehele infrastructuur automatisch detecteert via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP en ARP. Het ondersteunt standaard duizenden apparaatmodellen van Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet en vele andere, waarbij u verkeersgrafieken per poort, waarschuwingen en topologiekaarten krijgt zonder licentiekosten per apparaat.
Door LibreNMS zelf te hosten op uw VPS blijft gevoelige infrastructuurtelemetrie op hardware die u beheert, zonder dat er een agent op de gemonitorde apparaten nodig is. Deze implementatie bundelt LibreNMS met MariaDB, Redis en een speciale poller-dispatchercontainer, zodat polling en waarschuwingen betrouwbaar blijven werken naast de web-UI.
Key features van LibreNMS
SNMP automatische detectie
Ontdek automatisch apparaten en hun interfaces via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP en ARP, zonder handmatig inventarisatiewerk.
Brede apparaatondersteuning
Wordt geleverd met ondersteuning voor duizenden netwerk-, server- en IoT-apparaatmodellen van Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet en nog veel meer.
Waarschuwingen en meldingen
Regels definiëren met sjabloongebaseerde waarschuwingen en lever ze via e-mail, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks en 80+ transporten.
Facturatie en bandbreedte
Monitor verkeer per poort met 95e percentiel facturatierapporten voor circuits en klantinterfaces, ideaal voor ISP's en beheerde serviceproviders.
API en integraties
Volledige REST API plus eersteklas integraties met Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping en kaarten op basis van OpenStreetMap.
Gedistribueerde polling
De dispatcherdienst schaalt polling uit over meerdere workercontainers, waardoor grote netwerken responsief blijven zonder gemiste intervallen.
Waarom zou je LibreNMS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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