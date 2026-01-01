LibreNMS is een volledig uitgerust, GPL-gelicentieerd netwerkmonitoringsysteem dat uw gehele infrastructuur automatisch detecteert via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP en ARP. Het ondersteunt standaard duizenden apparaatmodellen van Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet en vele andere, waarbij u verkeersgrafieken per poort, waarschuwingen en topologiekaarten krijgt zonder licentiekosten per apparaat.

Door LibreNMS zelf te hosten op uw VPS blijft gevoelige infrastructuurtelemetrie op hardware die u beheert, zonder dat er een agent op de gemonitorde apparaten nodig is. Deze implementatie bundelt LibreNMS met MariaDB, Redis en een speciale poller-dispatchercontainer, zodat polling en waarschuwingen betrouwbaar blijven werken naast de web-UI.