MindsDB is een open-source AI-platform dat machine learning rechtstreeks in je bestaande database-infrastructuur integreert via SQL. In plaats van afzonderlijke ML-pipelines te bouwen, kun je voorspellende modellen creëren, trainen en bevragen met standaard SQL-syntaxis op je PostgreSQL-, MySQL- of MongoDB-gegevens. Het ondersteunt AutoML, tijdreeksvoorspelling, classificatie en integraties met OpenAI, Hugging Face en andere AI-providers.

MindsDB implementeren op je eigen VPS houdt trainingsgegevens en modelartefacten binnen je infrastructuur, biedt dedicated resources voor modeltraining en elimineert cloudkosten per voorspelling — waardoor AI toegankelijk wordt voor datateams tegen een voorspelbare vaste kostprijs.