Installeer MindsDB met één-klik installatie.
AI-platform waarmee u machine learning-modellen kunt bouwen en bevragen vanuit uw databases met behulp van standaard SQL.
Kies een VPS-abonnement voor MindsDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MindsDB kunt bouwen
MindsDB is een open-source AI-platform dat machine learning rechtstreeks in je bestaande database-infrastructuur integreert via SQL. In plaats van afzonderlijke ML-pipelines te bouwen, kun je voorspellende modellen creëren, trainen en bevragen met standaard SQL-syntaxis op je PostgreSQL-, MySQL- of MongoDB-gegevens. Het ondersteunt AutoML, tijdreeksvoorspelling, classificatie en integraties met OpenAI, Hugging Face en andere AI-providers.
MindsDB implementeren op je eigen VPS houdt trainingsgegevens en modelartefacten binnen je infrastructuur, biedt dedicated resources voor modeltraining en elimineert cloudkosten per voorspelling — waardoor AI toegankelijk wordt voor datateams tegen een voorspelbare vaste kostprijs.
Key features van MindsDB
Op SQL gebaseerde ML
Maak en bevraag machine learning-modellen met standaard SQL — geen Python-frameworks of afzonderlijke ML-pijplijnen vereist.
AutoML Engine
Geautomatiseerde kenmerk-engineering en modelselectie vermindert de benodigde expertise om nauwkeurige voorspellende modellen te implementeren.
Ondersteuning voor meerdere databases
Maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB en meer om modellen rechtstreeks te trainen op uw bestaande productiedata.
AI-modelintegraties
Integreer OpenAI, Hugging Face en andere providers om GPT-gestuurde NLP en aangepaste AI-mogelijkheden toe te voegen via SQL.
Tijdreeksvoorspelling
Bouw vraagvoorspellings-, anomaliedetectie- en voorraadvoorspellingsmodellen zonder gespecialiseerde ML-kennis.
Waarom zou je MindsDB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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