Implementeer Bookshelf met één klik installatie.
Actieve heropleving van Readarr door de gemeenschap voor het automatiseren van het beheer van e-boek- en audioboekbibliotheken.
Kies een VPS-abonnement voor Bookshelf
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bookshelf kunt bouwen
Bookshelf is de door de community onderhouden opvolger van Readarr, gebouwd op hetzelfde arr-framework dat Sonarr en Radarr aandrijft. Het bewaakt je favoriete auteurs, volgt nieuwe releases en downloadt en organiseert boeken automatisch via je bestaande downloadclients — waaronder qBittorrent, Transmission, SABnzbd en NZBGet — voordat ze met schone metadata in je Calibre- of Calibre-Web-bibliotheek worden gearchiveerd.
Door Bookshelf zelf te hosten op een VPS blijft de service 24/7 draaien, zodat releases worden vastgelegd zodra ze verschijnen, zonder afhankelijk te zijn van een thuiscomputer die online is. Permanente volumes bewaren je auteurslijsten, kwaliteitsprofielen en downloadgeschiedenis bij containerupdates.
Key features van Bookshelf
Geautomatiseerde Auteurstracering
Bewaak volledige auteursbibliografieën en series, zodat elke nieuwe uitgave automatisch in de wachtrij wordt geplaatst voor download, zonder handmatig zoeken.
Ondersteuning voor e-books in meerdere formaten
Verwerkt EPUB-, MOBI-, AZW3-, PDF- en audioboekformaten, inclusief M4B, waardoor je één tool hebt voor je hele digitale bibliotheek.
Download Clientintegratie
Maakt verbinding met qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd en NZBGet, zodat boeken in je bibliotheek terechtkomen via de client die je al gebruikt.
Calibre Bibliotheek Synchronisatie
Integreert direct met Calibre en Calibre-Web om nieuwe aanwinsten te importeren met consistente metadata en automatische mapnaamgeving.
Kwaliteitsprofielbeheer
Definieer voorkeursformaten en terugvalopties per profiel, zodat downloads voldoen aan uw kwaliteitsnormen zonder handmatige tussenkomst.
Waarom zou je Bookshelf op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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