Bookshelf is de door de community onderhouden opvolger van Readarr, gebouwd op hetzelfde arr-framework dat Sonarr en Radarr aandrijft. Het bewaakt je favoriete auteurs, volgt nieuwe releases en downloadt en organiseert boeken automatisch via je bestaande downloadclients — waaronder qBittorrent, Transmission, SABnzbd en NZBGet — voordat ze met schone metadata in je Calibre- of Calibre-Web-bibliotheek worden gearchiveerd.

Door Bookshelf zelf te hosten op een VPS blijft de service 24/7 draaien, zodat releases worden vastgelegd zodra ze verschijnen, zonder afhankelijk te zijn van een thuiscomputer die online is. Permanente volumes bewaren je auteurslijsten, kwaliteitsprofielen en downloadgeschiedenis bij containerupdates.