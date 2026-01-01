Countly is een open-source, privacy-gericht analyse- en engagementplatform dat door duizenden teams wordt vertrouwd voor het bijhouden van productprestaties en gebruikersgedrag over mobiele, web-, desktop- en IoT-applicaties. De plugin-gebaseerde architectuur stelt je in staat om alleen in te schakelen wat je nodig hebt — van sessietracking en crashrapportage tot pushmeldingen en configuratie op afstand — zonder je implementatie te verzwaren.

Door Countly zelf te hosten, krijg je volledige eigendom over je analysedata, zonder datagegevens te delen met derden, zonder samplinglimieten en zonder prijs per event. Draai het op je eigen VPS om gevoelige gebruikersgedragsgegevens volledig binnen je infrastructuur te houden en te voldoen aan de AVG- en privacyregelgeving.