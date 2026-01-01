Implementeer Countly met één-klik installatie.
Privacy-eerst productanalyseplatform voor het volgen van gebruikersreizen over mobiele, web- en desktopapplicaties.
Kies een VPS-abonnement voor Countly
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Countly kunt bouwen
Countly is een open-source, privacy-gericht analyse- en engagementplatform dat door duizenden teams wordt vertrouwd voor het bijhouden van productprestaties en gebruikersgedrag over mobiele, web-, desktop- en IoT-applicaties. De plugin-gebaseerde architectuur stelt je in staat om alleen in te schakelen wat je nodig hebt — van sessietracking en crashrapportage tot pushmeldingen en configuratie op afstand — zonder je implementatie te verzwaren.
Door Countly zelf te hosten, krijg je volledige eigendom over je analysedata, zonder datagegevens te delen met derden, zonder samplinglimieten en zonder prijs per event. Draai het op je eigen VPS om gevoelige gebruikersgedragsgegevens volledig binnen je infrastructuur te houden en te voldoen aan de AVG- en privacyregelgeving.
Key features van Countly
Platformonafhankelijke tracking
Verzamel sessies, gebeurtenissen en gebruikerstrajecten van mobiele (iOS, Android), web- en desktopapps met behulp van officiële SDK's voor React Native, Flutter, Unity en meer.
Crashrapportage
Leg fouten en crashes vast en analyseer deze op alle platforms, met volledige stacktraces en aantallen getroffen gebruikers om het prioriteren van oplossingen te vergemakkelijken.
Pushmeldingen
Verstuur gerichte pushmeldingen naar iOS- en Android-gebruikers rechtstreeks vanuit het dashboard, met doelgroepsegmentatie en leveringsregistratie.
Configuratie op afstand
Werk het gedrag van de app in realtime bij zonder een nieuwe versie uit te brengen, met behulp van externe configuratie sleutel-waardeparen die zijn gekoppeld aan specifieke gebruikerssegmenten.
Compliance Hub
Beheer AVG-toestemmingsbeheer en verzoeken van betrokkenen — inclusief gegevensexport en -verwijdering — vanuit één ingebouwde interface.
Waarom zou je Countly op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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