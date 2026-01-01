Mautic implementeren met één-klik-installatie.
Open-source marketingautomatiseringsplatform voor e-mailcampagnes, leadscoring en multichannel klantbetrokkenheid.
Kies een VPS-abonnement voor Mautic
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mautic kunt bouwen
Mautic is een volledig open-source marketingautomatiseringsplatform dat bedrijven volledige controle geeft over hun campagnes, contactgegevens en klantreizen. In tegenstelling tot SaaS-marketingtools die per contactpersoon kosten in rekening brengen, draait Mautic op uw eigen infrastructuur — geen terugkerende platformkosten, geen gegevensdeling met derden en geen vendor lock-in.
Mautic zelf hosten op een VPS houdt uw klantgegevens onder uw directe controle — cruciaal voor GDPR en vereisten voor gegevenssoevereiniteit. Zonder prijsstelling per contactpersoon kunt u uw marketingactiviteiten opschalen zonder kostenboetes, terwijl u de volledige eigendom behoudt van elke e-mail, campagne en leadinteractie.
Key features van Mautic
E-mailcampagne automatisering
Bouw geautomatiseerde drip-campagnes en broadcast-e-mails met een drag-and-drop builder, dynamische contentpersonalisatie en A/B-testen.
Leadscoring en tracking
Score contacten op basis van paginabezoeken, geopende e-mails, ingediende formulieren en aangepaste gebeurtenissen om op het juiste moment prioriteit te geven aan opvolging.
Visuele campagnebouwer
Ontwerp complexe klantreizen met meerdere stappen met een canvas-gebaseerde workflow-editor die voorwaarden, acties en beslissingen verbindt.
Contactsegmentatie
Segmenteer contacten dynamisch met behulp van gedragsgegevens, demografie en aangepaste velden om de juiste doelgroep te bereiken voor elke campagne.
Multi-channel benadering
Bereik contacten via e-mail, sms, pushmeldingen en webmeldingen vanaf één platform met uniforme betrokkenheidsregistratie.
Waarom zou je Mautic op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.