Mautic is een volledig open-source marketingautomatiseringsplatform dat bedrijven volledige controle geeft over hun campagnes, contactgegevens en klantreizen. In tegenstelling tot SaaS-marketingtools die per contactpersoon kosten in rekening brengen, draait Mautic op uw eigen infrastructuur — geen terugkerende platformkosten, geen gegevensdeling met derden en geen vendor lock-in.

Mautic zelf hosten op een VPS houdt uw klantgegevens onder uw directe controle — cruciaal voor GDPR en vereisten voor gegevenssoevereiniteit. Zonder prijsstelling per contactpersoon kunt u uw marketingactiviteiten opschalen zonder kostenboetes, terwijl u de volledige eigendom behoudt van elke e-mail, campagne en leadinteractie.