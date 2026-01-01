Memos implementeren met één klik installatie.
Lichtgewicht, privacy-gerichte notitie-app met een naadloze tijdlijn voor het direct vastleggen van gedachten.
Kies een VPS-abonnement voor Memos
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Memos kunt bouwen
Memos is een zelf-gehoste notitie-app gebouwd rond een eenvoudige tijdlijn die de frictie van traditionele notitietools wegneemt — geen titels, geen mappen, gewoon typen en opslaan. Het ondersteunt Markdown-opmaak, hashtag-organisatie, afbeeldingsbijlagen, full-text zoeken en toegang voor meerdere gebruikers vanuit één lichtgewicht container, ondersteund door SQLite.
Memos draaien op je eigen VPS betekent dat je notities nooit een server van derden bereiken, abonnementskosten worden geëlimineerd, en je hele vastgelegde kennisbank blijft onbeperkt toegankelijk zonder het risico op service-onderbrekingen die commerciële notitieplatforms treffen.
Key features van Memos
Wrijvingsloze vastlegging
Geen titels of mappen nodig — open de app, typ je gedachte en sla op in seconden zonder je workflow te onderbreken.
Markdown-ondersteuning
Formatteer notities met koppen, codeblokken, checklists en links met behulp van standaard Markdown-syntaxis.
Hashtag Organisatie
Tag notities met hashtags terwijl je schrijft en filter de tijdlijn direct om elk onderwerp of project te bekijken.
Zoeken in volledige tekst
Vind elke notitie in je hele geschiedenis in milliseconden zonder door maphiërarchieën te navigeren.
Volledige privacy
Alle notities blijven op je VPS — geen reclameanalyse, geen cloudsynchronisatie met derden en geen abonnementskosten.
Waarom zou je Memos op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.