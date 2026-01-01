Memos is een zelf-gehoste notitie-app gebouwd rond een eenvoudige tijdlijn die de frictie van traditionele notitietools wegneemt — geen titels, geen mappen, gewoon typen en opslaan. Het ondersteunt Markdown-opmaak, hashtag-organisatie, afbeeldingsbijlagen, full-text zoeken en toegang voor meerdere gebruikers vanuit één lichtgewicht container, ondersteund door SQLite.

Memos draaien op je eigen VPS betekent dat je notities nooit een server van derden bereiken, abonnementskosten worden geëlimineerd, en je hele vastgelegde kennisbank blijft onbeperkt toegankelijk zonder het risico op service-onderbrekingen die commerciële notitieplatforms treffen.