Overseerr is de toonaangevende open-source tool voor het beheer van media-aanvragen voor Plex-serverbeheerders. Gebruikers bladeren door een prachtige, door TMDb aangedreven interface om films of tv-series te ontdekken en aan te vragen; beheerders beoordelen en keuren die aanvragen goed, die vervolgens automatisch worden afgehandeld via Sonarr en Radarr. Plex-authenticatie zorgt voor naadloze single sign-on, en de bibliotheekscanner voorkomt dubbele downloads door te controleren wat al beschikbaar is.

Overseerr zelf hosten op je VPS geeft je Plex-community een verfijnd, altijd toegankelijk portaal zonder backend-automatiseringstools bloot te stellen. Toegewijde resources zorgen voor snelle media-ontdekking met artwork in hoge resolutie, terwijl persistente opslag de aanvraaggeschiedenis, gebruikersaccounts en integratie-instellingen beschermt bij herstarts en updates.