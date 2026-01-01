Installeer Overseerr met één-klik-installatie.
Beheer- en ontdekkingstool voor media-aanvragen voor Plex met TMDb-aangedreven browsen, goedkeuringsprocessen en automatische Sonarr- en Radarr-integratie.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Overseerr kunt bouwen
Overseerr is de toonaangevende open-source tool voor het beheer van media-aanvragen voor Plex-serverbeheerders. Gebruikers bladeren door een prachtige, door TMDb aangedreven interface om films of tv-series te ontdekken en aan te vragen; beheerders beoordelen en keuren die aanvragen goed, die vervolgens automatisch worden afgehandeld via Sonarr en Radarr. Plex-authenticatie zorgt voor naadloze single sign-on, en de bibliotheekscanner voorkomt dubbele downloads door te controleren wat al beschikbaar is.
Overseerr zelf hosten op je VPS geeft je Plex-community een verfijnd, altijd toegankelijk portaal zonder backend-automatiseringstools bloot te stellen. Toegewijde resources zorgen voor snelle media-ontdekking met artwork in hoge resolutie, terwijl persistente opslag de aanvraaggeschiedenis, gebruikersaccounts en integratie-instellingen beschermt bij herstarts en updates.
Key features van Overseerr
Plex Eenmalige aanmelding
Gebruikers authenticeren met hun Plex-accounts en machtigingen worden automatisch gesynchroniseerd, dus er is geen aparte gebruikersbeheerlaag om te onderhouden.
Sonarr en Radarr Integratie
Goedgekeurde aanvragen worden rechtstreeks doorgestuurd naar Sonarr of Radarr voor automatische download en levering aan de bibliotheek, waarmee de cirkel wordt gesloten zonder handmatige tussenkomst.
TMDb Ontdekkingsinterface
Een visueel rijke browse-ervaring, aangedreven door The Movie Database, laat gebruikers trending, populaire en aanbevolen inhoud verkennen voordat ze aanvragen doen.
Goedkeuringsworkflow aanvragen
Beheerders beoordelen openstaande aanvragen via een intuïtief dashboard met de mogelijkheid om goed te keuren, af te wijzen of quota per gebruiker in te stellen om de opslagcapaciteit te beheren.
Meerkanaalsmeldingen
Houdt gebruikers op de hoogte van de status van aanvragen via Discord, Telegram, Slack, e-mail, webhooks, Pushover en meer, waarbij elk kanaal onafhankelijk configureerbaar is.
Waarom zou je Overseerr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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