Automatisch is een open-source workflowautomatiseringsplatform dat je in staat stelt applicaties te verbinden en repetitieve taken te automatiseren via een visuele no-code-interface. Net als Zapier of Make, creëer je flows die acties activeren tussen verschillende services — maar met Automatisch blijven al je gegevens en automatiseringslogica op je eigen server, zonder prijs per taak of gebruiksbeperkingen.

Zelf-hosten van Automatisch betekent dat je API-gegevens, workflowdata en bedrijfslogica je infrastructuur nooit verlaten. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor workflowopslag, Redis voor taakwachtrijen en een toegewijd workerproces voor betrouwbare achtergronduitvoering. Log in met de standaardgegevens en wijzig deze onmiddellijk via de instellingen.