Open-source Zapier-alternatief voor het verbinden van apps en het automatiseren van workflows zonder code.
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Wat je met Automatisch kunt bouwen
Automatisch is een open-source workflowautomatiseringsplatform dat je in staat stelt applicaties te verbinden en repetitieve taken te automatiseren via een visuele no-code-interface. Net als Zapier of Make, creëer je flows die acties activeren tussen verschillende services — maar met Automatisch blijven al je gegevens en automatiseringslogica op je eigen server, zonder prijs per taak of gebruiksbeperkingen.
Zelf-hosten van Automatisch betekent dat je API-gegevens, workflowdata en bedrijfslogica je infrastructuur nooit verlaten. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor workflowopslag, Redis voor taakwachtrijen en een toegewijd workerproces voor betrouwbare achtergronduitvoering. Log in met de standaardgegevens en wijzig deze onmiddellijk via de instellingen.
Key features van Automatisch
Visuele stroombouwer
Maak automatiseringsworkflows door triggers en acties te verbinden in een drag-and-drop interface zonder code te schrijven.
App-integraties
Verbind met populaire services zoals Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio, en nog veel meer via ingebouwde connectors.
Webhook-triggers
Start workflows vanuit externe gebeurtenissen met behulp van inkomende webhooks voor realtime automatisering vanuit elke bron.
Conditionele logica
Voeg filters en voorwaarden toe aan workflows, zodat acties alleen worden uitgevoerd wanneer aan specifieke criteria is voldaan.
Achtergrondwerker
Toegewijd werkproces zorgt voor betrouwbare uitvoering van langlopende en geplande automatiseringstaken.
Waarom zou je Automatisch op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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