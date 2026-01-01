Kill Bill is een beproefd open-source facturatie- en betalingsplatform dat in productie wordt gebruikt door bedrijven die miljoenen facturen per maand verwerken. Het beheert de gehele monetisatiestack — catalogusbeheer, abonnementen, terugkerende facturatie, belastingen en betalingsroutering — via een pluggable architectuur waarmee u betalingsgateways, belastingengines en analyseproviders kunt combineren zonder de bedrijfslogica te herschrijven.

Zelf-hosten van Kill Bill houdt klantbetalingsmetadata, abonnementsgeschiedenis en prijsregels volledig onder uw controle, zonder transactiekosten of vendor lock-in. De meegeleverde Kaui admin UI biedt financiële en ondersteuningsteams een webconsole voor accounts, facturen, terugbetalingen en planwijzigingen zonder een enkele API-aanroep te schrijven.