Installeer Kill Bill met één klik.
Open-source platform voor abonnementsfacturering en -betaling voor SaaS, marktplaatsen en op gebruik gebaseerde bedrijven.
Kies een VPS-abonnement voor Kill Bill
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kill Bill kunt bouwen
Kill Bill is een beproefd open-source facturatie- en betalingsplatform dat in productie wordt gebruikt door bedrijven die miljoenen facturen per maand verwerken. Het beheert de gehele monetisatiestack — catalogusbeheer, abonnementen, terugkerende facturatie, belastingen en betalingsroutering — via een pluggable architectuur waarmee u betalingsgateways, belastingengines en analyseproviders kunt combineren zonder de bedrijfslogica te herschrijven.
Zelf-hosten van Kill Bill houdt klantbetalingsmetadata, abonnementsgeschiedenis en prijsregels volledig onder uw controle, zonder transactiekosten of vendor lock-in. De meegeleverde Kaui admin UI biedt financiële en ondersteuningsteams een webconsole voor accounts, facturen, terugbetalingen en planwijzigingen zonder een enkele API-aanroep te schrijven.
Key features van Kill Bill
Abonnementsengine
Modelproeven, contracten voor bepaalde tijd, gecombineerde prijzen en complexe catalogusupgrades en -downgrades met automatische proratering.
Betaalgateway-plugins
Routeer betalingen via Stripe, Adyen, Braintree, PayPal en tientallen andere providers met behulp van uitwisselbare betaalplugins.
Facturatie en aanmaningen
Genereer facturen op tijd, probeer mislukte betalingen opnieuw met configureerbare incassoregels, en herstel inkomsten zonder aangepaste scripts te schrijven.
Kaui beheerconsole
Accounts bekijken, betalingen terugbetalen, abonnementen bewerken en facturen controleren via een speciale web-UI, gebouwd voor ondersteunings- en financiële teams.
REST API en plug-ins
Volledige REST API plus een Java/Ruby plugin SDK laten u Kill Bill integreren met CRMs, tax engines en analytics tools zonder de kern te forken.
Multi-tenant geschikt
Isoleer merken, regio's of klantsegmenten binnen één enkele instantie met behulp van ingebouwde multi-tenancy met afzonderlijke catalogi en inloggegevens.
Waarom zou je Kill Bill op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.