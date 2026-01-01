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Hoogwaardige, Redis-compatibele in-memory gegevensopslag, ontworpen voor moderne hardware om tot 25 keer meer doorvoer te leveren dan Redis.

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KVM 1
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8 GB RAM
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32 TB bandbreedte
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KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Dragonfly kunt bouwen

Dragonfly is een moderne in-memory gegevensopslag die volledig compatibel is met de Redis- en Memcached-API's, wat betekent dat elke bestaande applicatie die Redis gebruikt, kan overschakelen naar Dragonfly door alleen de verbindingsreeks te wijzigen. Van de grond af opgebouwd voor multi-core CPU's met behulp van een shared-nothing thread-per-core architectuur, levert Dragonfly tot 25× meer doorvoer dan Redis op dezelfde hardware, terwijl het aanzienlijk minder geheugen gebruikt voor dezelfde dataset.

Zelf-hosten van Dragonfly geeft uw applicaties een krachtige cache en gegevensstructuuropslag zonder kosten per bewerking of verbindingslimieten. De ingebouwde HTTP-beheerconsole biedt serverstatistieken en diagnostiek die toegankelijk zijn vanuit elke browser, naast volledige compatibiliteit met de Redis CLI en elke Redis-clientbibliotheek.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Dragonfly

Redis API Compatibel

Gebruik als een Redis-vervanging — elke app die een Redis-clientbibliotheek gebruikt, werkt met Dragonfly door alleen de verbindingsreeks te wijzigen.

25× Redis Doorvoer

Multi-threaded shared-nothing architectuur benut alle CPU-kernen volledig, wat tot 25 keer meer bewerkingen per seconde oplevert dan single-threaded Redis op dezelfde hardware.

Lager geheugengebruik

Nieuwe datastructuurimplementaties verminderen het geheugenverbruik met tot wel 30% vergeleken met Redis voor dezelfde dataset, waardoor u meer gegevens kunt opslaan op een kleinere VPS.

Ingebouwde Admin Console

De HTTP-beheerinterface op dezelfde poort biedt serverstatistieken, geheugengebruik en diagnostiek die direct toegankelijk zijn vanuit een browser.

Memcached Compatibel

Accepteert Memcached tekstprotocolcommando's naast Redis-commando's, waardoor het tegelijkertijd een drop-in vervanging is voor beide cachesystemen.

Waarom zou je Dragonfly op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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