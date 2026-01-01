Installeer Dragonfly met één klik.
Hoogwaardige, Redis-compatibele in-memory gegevensopslag, ontworpen voor moderne hardware om tot 25 keer meer doorvoer te leveren dan Redis.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dragonfly kunt bouwen
Dragonfly is een moderne in-memory gegevensopslag die volledig compatibel is met de Redis- en Memcached-API's, wat betekent dat elke bestaande applicatie die Redis gebruikt, kan overschakelen naar Dragonfly door alleen de verbindingsreeks te wijzigen. Van de grond af opgebouwd voor multi-core CPU's met behulp van een shared-nothing thread-per-core architectuur, levert Dragonfly tot 25× meer doorvoer dan Redis op dezelfde hardware, terwijl het aanzienlijk minder geheugen gebruikt voor dezelfde dataset.
Zelf-hosten van Dragonfly geeft uw applicaties een krachtige cache en gegevensstructuuropslag zonder kosten per bewerking of verbindingslimieten. De ingebouwde HTTP-beheerconsole biedt serverstatistieken en diagnostiek die toegankelijk zijn vanuit elke browser, naast volledige compatibiliteit met de Redis CLI en elke Redis-clientbibliotheek.
Key features van Dragonfly
Redis API Compatibel
Gebruik als een Redis-vervanging — elke app die een Redis-clientbibliotheek gebruikt, werkt met Dragonfly door alleen de verbindingsreeks te wijzigen.
25× Redis Doorvoer
Multi-threaded shared-nothing architectuur benut alle CPU-kernen volledig, wat tot 25 keer meer bewerkingen per seconde oplevert dan single-threaded Redis op dezelfde hardware.
Lager geheugengebruik
Nieuwe datastructuurimplementaties verminderen het geheugenverbruik met tot wel 30% vergeleken met Redis voor dezelfde dataset, waardoor u meer gegevens kunt opslaan op een kleinere VPS.
Ingebouwde Admin Console
De HTTP-beheerinterface op dezelfde poort biedt serverstatistieken, geheugengebruik en diagnostiek die direct toegankelijk zijn vanuit een browser.
Memcached Compatibel
Accepteert Memcached tekstprotocolcommando's naast Redis-commando's, waardoor het tegelijkertijd een drop-in vervanging is voor beide cachesystemen.
Waarom zou je Dragonfly op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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