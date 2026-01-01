Dragonfly is een moderne in-memory gegevensopslag die volledig compatibel is met de Redis- en Memcached-API's, wat betekent dat elke bestaande applicatie die Redis gebruikt, kan overschakelen naar Dragonfly door alleen de verbindingsreeks te wijzigen. Van de grond af opgebouwd voor multi-core CPU's met behulp van een shared-nothing thread-per-core architectuur, levert Dragonfly tot 25× meer doorvoer dan Redis op dezelfde hardware, terwijl het aanzienlijk minder geheugen gebruikt voor dezelfde dataset.

Zelf-hosten van Dragonfly geeft uw applicaties een krachtige cache en gegevensstructuuropslag zonder kosten per bewerking of verbindingslimieten. De ingebouwde HTTP-beheerconsole biedt serverstatistieken en diagnostiek die toegankelijk zijn vanuit elke browser, naast volledige compatibiliteit met de Redis CLI en elke Redis-clientbibliotheek.