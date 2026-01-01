Implementeer BookStack met één-klik installatie.
Zelfgehost wikiplatform met een gestructureerde hiërarchie van Boeken, Hoofdstukken en Pagina's voor georganiseerde teamdocumentatie.
Kies een VPS-abonnement voor BookStack
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met BookStack kunt bouwen
BookStack is een gratis, open-source wiki gebouwd op Laravel die documentatie organiseert in een drielaagse hiërarchie van Boeken, Hoofdstukken en Pagina's — wat overeenkomt met hoe mensen van nature denken over gestructureerde inhoud. Een WYSIWYG-editor, ingebouwde Markdown-modus en draw.io-diagramintegratie betekenen dat teams documentatie kunnen schrijven en illustreren zonder het platform te verlaten.
Door BookStack zelf te hosten op je eigen VPS blijft gevoelige interne documentatie — zoals runbooks, architectuurbeslissingen, HR-beleid — volledig binnen je eigen infrastructuur, zonder kosten per gebruiker en zonder toegang van derden tot je inhoud. Op rollen gebaseerde machtigingen laten je precies bepalen wie elk gedeelte van de kennisbank kan lezen of bewerken.
Key features van BookStack
Gestructureerde hiërarchie
Boeken, Hoofdstukken en Pagina's houden documentatie georganiseerd en navigeerbaar naarmate de kennisbank uitgroeit tot duizenden vermeldingen.
WYSIWYG- en Markdown-editors
Schrijvers kiezen hun voorkeursbewerkingservaring — een visuele blokeditor of ruwe Markdown met live voorbeeld — per pagina.
Rolgebaseerde machtigingen
Gedetailleerde toegangscontrole op boek-, hoofdstuk- en paginaniveau stelt u in staat documentatie te segmenteren tussen teams, aannemers en openbare lezers.
Zoeken in volledige tekst
Snel zoeken in alle paginatekst, koppen en metadata betekent dat gebruikers antwoorden vinden zonder te hoeven weten waar de inhoud is opgeslagen.
Pagina Revisiegeschiedenis
Elke bewerking wordt van een versie voorzien met diff-weergave en terugdraaien met één klik, wat een audit trail en vangnet biedt voor gezamenlijke documentatie.
Waarom zou je BookStack op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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