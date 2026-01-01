Implementeer Pterodactyl met één-klik installatie.
Open-source game server beheerpaneel met Docker-isolatie, realtime console, en ondersteuning voor honderden games.
Kies een VPS-abonnement voor Pterodactyl
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pterodactyl kunt bouwen
Pterodactyl is het toonaangevende open-source beheerpaneel voor gameservers, wereldwijd vertrouwd door hostingproviders en gaminggemeenschappen. Elke gameserver draait in zijn eigen Docker-container, wat resourceconflicten voorkomt en ervoor zorgt dat een gecompromitteerde server geen andere servers op dezelfde machine beïnvloedt. De moderne, op React gebaseerde interface biedt serverbeheerders real-time consoletoegang, bestandsbeheer, back-up planning en resourcebewaking.
Zelf Pterodactyl hosten elimineert de kosten per server die door beheerde hostingplatforms in rekening worden gebracht en geeft beheerders volledige controle over branding, authenticatie-integraties en aangepaste 'eggs' voor niet-ondersteunde games. Deze implementatie omvat het Panel met MariaDB en Redis — Wings moet afzonderlijk worden geïnstalleerd op nodes waar gameservers zullen draaien.
Key features van Pterodactyl
Docker Isolatie
Elke gameserver draait in zijn eigen container, wat conflicten met resources voorkomt en het hostsysteem veilig houdt, zelfs als een server gecompromitteerd is.
Realtime Console
De WebSocket-aangedreven webconsole geeft spelers en beheerders live toegang tot serveruitvoer en commando's, rechtstreeks vanuit de browser.
Geautomatiseerde Back-ups
Ingebouwde back-up planning slaat server-snapshots op naar S3-compatibele opslag, waardoor spelwereldgegevens worden beschermd zonder handmatige tussenkomst.
Multi-Node Schaling
Beheer gameservers die verspreid zijn over meerdere fysieke machines vanuit één enkel paneel, en schaal de capaciteit door Wings-nodes toe te voegen naarmate de vraag toeneemt.
Community Eieren
Honderden door de community bijgedragen eggs omvatten Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike en meer — implementeer elk ondersteund spel in seconden.
Waarom zou je Pterodactyl op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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