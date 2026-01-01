Pterodactyl is het toonaangevende open-source beheerpaneel voor gameservers, wereldwijd vertrouwd door hostingproviders en gaminggemeenschappen. Elke gameserver draait in zijn eigen Docker-container, wat resourceconflicten voorkomt en ervoor zorgt dat een gecompromitteerde server geen andere servers op dezelfde machine beïnvloedt. De moderne, op React gebaseerde interface biedt serverbeheerders real-time consoletoegang, bestandsbeheer, back-up planning en resourcebewaking.

Zelf Pterodactyl hosten elimineert de kosten per server die door beheerde hostingplatforms in rekening worden gebracht en geeft beheerders volledige controle over branding, authenticatie-integraties en aangepaste 'eggs' voor niet-ondersteunde games. Deze implementatie omvat het Panel met MariaDB en Redis — Wings moet afzonderlijk worden geïnstalleerd op nodes waar gameservers zullen draaien.