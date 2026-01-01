Ralph is een open-source systeem voor activabeheer en CMDB (Configuration Management Database), gebouwd door Allegro voor het op schaal beheren van IT-infrastructuur. Het omvat de volledige levenscyclus van activa — van aankoop en toewijzing tot uitdienststelling — zowel in datacenterracks als in backoffice-omgevingen, met ingebouwde datacenter-visualisatie voor rackindelingen en stroomcapaciteitsplanning.

Het zelf hosten van Ralph op uw VPS geeft uw IT-team één enkele bron van waarheid voor hardware-inventaris, softwarelicenties, contracten en ondersteuningsovereenkomsten, zonder abonnementskosten per activum. Een uitgebreide REST API maakt Ralph eenvoudig te integreren met bestaande ticket-, monitoring- en inkoopsystemen.