Installeer Ralph met één-klik installatie.
Open-source platform voor IT-activabeheer en datacenterinfrastructuur met een volledige REST API.
Kies een VPS-abonnement voor Ralph
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ralph kunt bouwen
Ralph is een open-source systeem voor activabeheer en CMDB (Configuration Management Database), gebouwd door Allegro voor het op schaal beheren van IT-infrastructuur. Het omvat de volledige levenscyclus van activa — van aankoop en toewijzing tot uitdienststelling — zowel in datacenterracks als in backoffice-omgevingen, met ingebouwde datacenter-visualisatie voor rackindelingen en stroomcapaciteitsplanning.
Het zelf hosten van Ralph op uw VPS geeft uw IT-team één enkele bron van waarheid voor hardware-inventaris, softwarelicenties, contracten en ondersteuningsovereenkomsten, zonder abonnementskosten per activum. Een uitgebreide REST API maakt Ralph eenvoudig te integreren met bestaande ticket-, monitoring- en inkoopsystemen.
Key features van Ralph
Activa levenscyclus volgen
Volg elk bedrijfsmiddel vanaf de inkooporder tot toewijzing, onderhoud en buitenbedrijfstelling, met volledige geschiedenis en audit trail voor compliance en kostenrapportage.
Datacentervisualisatie
Breng fysieke rackindelingen in kaart met slepen en neerzetten, monitor het stroomverbruik per rack en plan capaciteitsuitbreidingen voordat de hardware arriveert.
REST API
Een uitgebreide REST API stelt u in staat om Ralph te integreren met ticketsystemen, monitoringplatforms en inkooptools om voorraadinformatie te automatiseren en dubbele gegevensinvoer te elimineren.
Softwarelicentiebeheer
Volg softwarelicenties, contracten en ondersteuningsovereenkomsten naast hardware activa, zodat u altijd weet wat gelicentieerd is, waar het is geïmplementeerd en wanneer verlengingen verschuldigd zijn.
Aangepaste workflows
Definieer flexibele workflowstatussen voor activalevenscyclusfasen, zodat uw inkoop-, operationele en buitenbedrijfstellingsprocessen consistent worden gehandhaafd binnen het team.
Waarom zou je Ralph op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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