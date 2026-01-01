Formbricks is een open-source platform voor ervaringsbeheer, gebouwd als een zelf-hostbaar alternatief voor Qualtrics en SurveyMonkey. Product- en marketingteams gebruiken het om enquêtes te maken die gebruikers precies bereiken waar ze zijn — binnen webapplicaties via JavaScript SDK, op zelfstandige linkpagina's, ingebed in websites, of verzonden via e-mailcampagnes. Alle antwoorden stromen naar een uniform dashboard met ingebouwde segmentatie en filtering.

Het zelf hosten van Formbricks op je VPS geeft je volledige controle over elk enquête-antwoord en elk doelgroepsegment, zonder dat gegevens je infrastructuur verlaten. De eerste gebruiker die zich na de implementatie registreert, wordt de beheerder, zonder standaard inloggegevens om te verspreiden. PostgreSQL en Valkey zijn vooraf geconfigureerd en klaar voor gebruik vanaf de eerste opstart.