Installeer Formbricks met één-klik installatie.
Open-source platform voor het bouwen van gerichte enquêtes via in-app-, link-, website- en e-mailkanalen.
Kies een VPS-abonnement voor Formbricks
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Formbricks kunt bouwen
Formbricks is een open-source platform voor ervaringsbeheer, gebouwd als een zelf-hostbaar alternatief voor Qualtrics en SurveyMonkey. Product- en marketingteams gebruiken het om enquêtes te maken die gebruikers precies bereiken waar ze zijn — binnen webapplicaties via JavaScript SDK, op zelfstandige linkpagina's, ingebed in websites, of verzonden via e-mailcampagnes. Alle antwoorden stromen naar een uniform dashboard met ingebouwde segmentatie en filtering.
Het zelf hosten van Formbricks op je VPS geeft je volledige controle over elk enquête-antwoord en elk doelgroepsegment, zonder dat gegevens je infrastructuur verlaten. De eerste gebruiker die zich na de implementatie registreert, wordt de beheerder, zonder standaard inloggegevens om te verspreiden. PostgreSQL en Valkey zijn vooraf geconfigureerd en klaar voor gebruik vanaf de eerste opstart.
Key features van Formbricks
Multi-channel distributie
Bereik respondenten in-app via JavaScript SDK, op deelbare linkpagina's, ingebed in websites, of via e-mail — alles beheerd vanuit één dashboard.
SDK doelgroep targeting
Toon enquêtes aan specifieke gebruikerssegmenten op basis van attributen, aangepaste gebeurtenissen of eerdere acties bijgehouden via de Formbricks SDK.
Editor voor vertakkingslogica
Bouw enquêtes met meerdere stappen met voorwaardelijke logica, overslaanregels en diverse invoertypen via een visuele no-code editor.
Geautomatiseerde antwoordroutering
Verzend reacties automatisch naar Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier of n8n zodra inzendingen binnenkomen.
Inzendingenanalyse
Bekijk voltooiingspercentages, samenvattingen van antwoorden en individuele inzendingen rechtstreeks in het dashboard zonder gegevens te exporteren.
Meertalige enquêtes
Implementeer enquêtes in meerdere talen tegelijk vanuit één enquêteconfiguratie om een wereldwijd publiek te bereiken.
Waarom zou je Formbricks op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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