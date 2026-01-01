Implementeer NoteDiscovery met één-klik installatie.
Zelf-gehoste markdown kennisbank met grafiekweergave, backlinks en ingebouwde AI-integratie via MCP.
Kies een VPS-abonnement voor NoteDiscovery
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NoteDiscovery kunt bouwen
NoteDiscovery is een lichtgewicht, zelf-gehoste applicatie voor notities en kennisbeheer die alle inhoud opslaat als platte markdown-bestanden op schijf — geen database, geen externe diensten, geen vendor lock-in. De editor ondersteunt live voorbeeld, LaTeX-wiskunde, Mermaid-diagrammen, codeblokken met syntaxismarkering en automatisch opslaan. Een interactieve grafiekweergave visualiseert verbindingen tussen notities via wikilinks, en een backlinks-paneel toont welke notities naar de huidige verwijzen — de workflow voor gekoppeld denken die tools zoals Obsidian populair maakt, volledig beschikbaar op uw eigen server.
Een ingebouwde MCP (Model Context Protocol) server laat AI-assistenten zoals Claude en Cursor uw notities direct opvragen en bijwerken, waardoor NoteDiscovery een van de weinige zelf-gehoste notitie-apps is met native AI-agentintegratie direct uit de doos.
Key features van NoteDiscovery
Grafiekweergave en backlinks
Visualiseer verbindingen tussen notities als een interactieve grafiek en zie welke notities naar de huidige verwijzen — waardoor het gemakkelijk wordt om door een groeiende kennisbank te navigeren.
Ingebouwde MCP-server
Ondersteuning voor Native Model Context Protocol laat AI-assistenten zoals Claude en Cursor uw notities direct lezen en schrijven, zonder extra plug-ins of configuratie.
Rijke markdown-editor
Livevoorbeeld, LaTeX wiskundige weergave, Mermaid diagrammen, syntaxismarkering voor meer dan 50 talen, en bewerken met gesplitst scherm in één browsergebaseerde interface.
Openbaar notities delen
Genereer een met token beveiligde deelbare URL met QR-code voor elke notitie, zodat u individuele pagina's kunt delen zonder de hele kennisbank bloot te stellen.
Tekening- en mediaondersteuning
Sluit afbeeldingen, audio, video en PDF's in met inline voorvertoning, en maak in-app schetsen die als PNG-bestanden worden opgeslagen naast je markdown-notities.
Waarom zou je NoteDiscovery op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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