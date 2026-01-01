NoteDiscovery is een lichtgewicht, zelf-gehoste applicatie voor notities en kennisbeheer die alle inhoud opslaat als platte markdown-bestanden op schijf — geen database, geen externe diensten, geen vendor lock-in. De editor ondersteunt live voorbeeld, LaTeX-wiskunde, Mermaid-diagrammen, codeblokken met syntaxismarkering en automatisch opslaan. Een interactieve grafiekweergave visualiseert verbindingen tussen notities via wikilinks, en een backlinks-paneel toont welke notities naar de huidige verwijzen — de workflow voor gekoppeld denken die tools zoals Obsidian populair maakt, volledig beschikbaar op uw eigen server.

Een ingebouwde MCP (Model Context Protocol) server laat AI-assistenten zoals Claude en Cursor uw notities direct opvragen en bijwerken, waardoor NoteDiscovery een van de weinige zelf-gehoste notitie-apps is met native AI-agentintegratie direct uit de doos.