Implementeer Matrix Synapse met één-klik installatie.
Gedecentraliseerde, end-to-end versleutelde chatserver voor veilige real-time communicatie met volledige federatieondersteuning.
Kies een VPS-abonnement voor Matrix Synapse
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Wat je met Matrix Synapse kunt bouwen
Matrix Synapse is de referentie homeserver voor het open communicatieprotocol van Matrix, die realtime berichten, spraak- en videogesprekken, het delen van bestanden en end-to-end encryptie mogelijk maakt over een gefedereerd netwerk van servers. Wereldwijd vertrouwd door overheden, universiteiten en bedrijven, laat Synapse je gebruikers veilig communiceren terwijl alle gegevens op je eigen infrastructuur blijven.
Federatie stelt je server in staat om naadloos verbinding te maken met andere Matrix-servers, zodat je gebruikers iedereen op het wereldwijde Matrix-netwerk kunnen bereiken. Met bridges naar Slack, Discord, IRC en Telegram integreert Synapse in bestaande communicatieworkflows zonder iedereen naar één enkel platform te dwingen.
Key features van Matrix Synapse
End-to-end encryptie
Alle privéberichten en groepschats zijn standaard versleuteld, waardoor gegevens privé blijven, zelfs voor serverbeheerders.
Federatieondersteuning
Communiceer met gebruikers op elke Matrix-server wereldwijd via naadloze cross-server federatie.
Platformbruggen
Maak verbinding met Slack, Discord, IRC, Telegram en andere platforms via protocolbruggen.
Kamers en ruimtes
Organiseer gesprekken met kamers, ruimtes, threads, reacties en het bewerken van berichten voor gestructureerde communicatie.
Spraak- en videogesprekken
Voer VoIP-spraak- en videogesprekken rechtstreeks binnen Matrix-clients zonder externe services.
SSO-integratie
Authenticeer gebruikers via OIDC-, SAML- en CAS-providers voor eenmalige aanmelding voor bedrijven.
Waarom zou je Matrix Synapse op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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