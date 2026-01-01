Posterr is een open-source Node.js-applicatie die de digitale posterborden nabootst die je in bioscoopfoyers vindt. Het leest de live status van je Plex Media Server en toont de momenteel afgespeelde titel, on-demand keuzes uit geselecteerde bibliotheken, en binnenkort verwachte releases, opgehaald uit Sonarr, Radarr en Readarr.

Door Posterr zelf te hosten op een VPS blijft het display altijd beschikbaar via elke browser, telefoon, tablet, Fire Stick of aan de muur gemonteerd scherm — zonder dat een thuiscomputer aan hoeft te staan. Het maakt verbinding met Plex en de arr-stack via het netwerk, dus het werkt ongeacht of je mediadiensten op dezelfde VPS of op een externe thuisserver draaien.