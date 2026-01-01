Installeer Posterr met één-klik installatie.
Digitale 'nu afspelende' posterbewegwijzering die elke browser omtovert tot een display in bioscoopstijl voor Plex-bibliotheken.
Kies een VPS-abonnement voor Posterr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Posterr kunt bouwen
Posterr is een open-source Node.js-applicatie die de digitale posterborden nabootst die je in bioscoopfoyers vindt. Het leest de live status van je Plex Media Server en toont de momenteel afgespeelde titel, on-demand keuzes uit geselecteerde bibliotheken, en binnenkort verwachte releases, opgehaald uit Sonarr, Radarr en Readarr.
Door Posterr zelf te hosten op een VPS blijft het display altijd beschikbaar via elke browser, telefoon, tablet, Fire Stick of aan de muur gemonteerd scherm — zonder dat een thuiscomputer aan hoeft te staan. Het maakt verbinding met Plex en de arr-stack via het netwerk, dus het werkt ongeacht of je mediadiensten op dezelfde VPS of op een externe thuisserver draaien.
Key features van Posterr
Nu afspelen-weergave
Toont live film-, tv- en muziekposters met speelduur, studio, inhoudsclassificatie en een transcode-bewuste voortgangsbalk.
Binnenkort beschikbaar dia's
Haalt aankomende films op van Radarr, afleveringen en seizoenspremières van Sonarr, en nieuwe boeken van Readarr.
On-demand bibliotheekselectie
Roteert willekeurige titels uit geselecteerde Plex-bibliotheken, zodat het scherm interessant blijft, zelfs als er niets wordt gestreamd.
Geschikt voor meerdere schermen
Schaalt automatisch van 320px tot 4K, ondersteunt staand of liggend formaat, en bevat een slaaptimer met CEC-monitorbesturing.
Aangepaste dia's en thema's
Voeg uw eigen afbeeldingen, achtergrondafbeeldingen en thema's toe, of sluit externe webpagina's in als extra roterende dia's.
Trivia en Awtrix
Voer een ingebouwde filmquiz uit tussen dia's en spiegel de 'nu afspelende' gegevens naar Awtrix LED-matrixdisplays.
Waarom zou je Posterr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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