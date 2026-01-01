Installeer Inkscape met één-klik installatie.
Gratis en open-source vectorafbeeldingseditor toegankelijk vanuit elke browser via een cloud-gehoste desktopomgeving.
Kies een VPS-abonnement voor Inkscape
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Inkscape kunt bouwen
Inkscape is de toonaangevende open-source vectorafbeeldingseditor voor het maken van logo's, pictogrammen, illustraties en technische diagrammen in SVG-formaat. Deze sjabloon draait de volledige Inkscape desktopapplicatie via KasmVNC, waardoor deze toegankelijk is vanuit elke moderne browser zonder lokaal iets te installeren.
Inkscape hosten op een VPS geeft u een persistente ontwerkomgeving die u volgt op al uw apparaten. Uw aangepaste extensies, paletten, sjablonen en projectbestanden zijn altijd beschikbaar, en de omgeving is beveiligd via HTTPS met wachtwoordauthenticatie — geen VPN of desktopsynchronisatie vereist.
Key features van Inkscape
Via browser toegankelijke desktop
De volledige Inkscape-applicatie draait in uw browser via KasmVNC, waardoor u vanaf elk apparaat toegang krijgt tot uw ontwerpomgeving.
SVG-Native Bewerking
Inkscape werkt direct met SVG-geometrie, zodat illustraties schalen naar elke resolutie zonder kwaliteitsverlies — ideaal voor web en drukwerk.
Geavanceerde Node Bewerking
Nauwkeurige tools voor het manipuleren van Bezier-curven en knooppunten geven u volledige controle over paden voor gedetailleerd illustratie- en pictogramwerk.
Extensies en scripting
Honderden ingebouwde en community-extensies maken automatisering, aangepaste effecten en workflow-integraties direct in Inkscape mogelijk.
Permanente werkruimte
Projectbestanden, lettertypen, paletten en voorkeuren blijven behouden tussen sessies in een benoemd Docker-volume, en overleven herstarts en updates van containers.
Waarom zou je Inkscape op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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