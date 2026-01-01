Inkscape is de toonaangevende open-source vectorafbeeldingseditor voor het maken van logo's, pictogrammen, illustraties en technische diagrammen in SVG-formaat. Deze sjabloon draait de volledige Inkscape desktopapplicatie via KasmVNC, waardoor deze toegankelijk is vanuit elke moderne browser zonder lokaal iets te installeren.

Inkscape hosten op een VPS geeft u een persistente ontwerkomgeving die u volgt op al uw apparaten. Uw aangepaste extensies, paletten, sjablonen en projectbestanden zijn altijd beschikbaar, en de omgeving is beveiligd via HTTPS met wachtwoordauthenticatie — geen VPN of desktopsynchronisatie vereist.