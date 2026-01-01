Implementeer Centrifugo met één-klik installatie.
Schaalbare real-time berichtenserver voor het bouwen van live applicaties met WebSocket en pub/sub-berichten.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Centrifugo kunt bouwen
Centrifugo is een open-source, taalonafhankelijke realtime berichtenserver die directe berichten levert aan verbonden gebruikers via WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport en gRPC. Elke backend — ongeacht taal of framework — kan berichten publiceren via een eenvoudige HTTP- of gRPC-API, waardoor het eenvoudig is om realtime functionaliteit toe te voegen aan bestaande applicaties zonder deze te herschrijven.
Het zelf hosten van Centrifugo op je VPS elimineert kosten per bericht en per verbinding die in rekening worden gebracht door commerciële realtime diensten zoals Pusher of Ably, terwijl het je volledige controle geeft over schaalbaarheid, dataroutering en beveiligingsconfiguratie.
Key features van Centrifugo
Taalonafhankelijke integratie
Elke backend kan berichten publiceren via een eenvoudige HTTP- of gRPC API, zodat u realtime functies kunt toevoegen zonder uw bestaande technologiestack te wijzigen.
Berichtgeschiedenis en Herstel
Slaat recente berichten per kanaal op en speelt gemiste gebeurtenissen automatisch opnieuw af voor opnieuw verbindende clients, waardoor gegevensverlies tijdens korte onderbrekingen van de verbinding wordt voorkomen.
Horizontale schaalbaarheid
Door Redis ondersteunde engine stelt u in staat om meerdere Centrifugo-nodes te draaien en miljoenen gelijktijdige verbindingen te verwerken naarmate uw gebruikersbestand groeit.
Aanwezigheidsregistratie
Houdt bij welke gebruikers online zijn in elk kanaal en zendt aan-/afmeldingsgebeurtenissen uit, waardoor functies mogelijk worden zoals typindicatoren en lijsten met actieve gebruikers.
Ingebouwd Beheerpaneel
Bewaak verbindingen, kanalen en berichtenstroom in realtime via de webbeheer-UI zonder afzonderlijke observatietools in te stellen.
Waarom zou je Centrifugo op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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