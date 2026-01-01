Centrifugo is een open-source, taalonafhankelijke realtime berichtenserver die directe berichten levert aan verbonden gebruikers via WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport en gRPC. Elke backend — ongeacht taal of framework — kan berichten publiceren via een eenvoudige HTTP- of gRPC-API, waardoor het eenvoudig is om realtime functionaliteit toe te voegen aan bestaande applicaties zonder deze te herschrijven.

Het zelf hosten van Centrifugo op je VPS elimineert kosten per bericht en per verbinding die in rekening worden gebracht door commerciële realtime diensten zoals Pusher of Ably, terwijl het je volledige controle geeft over schaalbaarheid, dataroutering en beveiligingsconfiguratie.