Installeer MediaGo met één-klik installatie.
Zelf-gehoste video-snuffelaar en -downloader die M3U8, HLS, YouTube, Bilibili en meer dan 1000 andere sites downloadt.
Kies een VPS-abonnement voor MediaGo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MediaGo kunt bouwen
MediaGo is een open-source video-downloader die een browsergebaseerde gebruikersinterface combineert met beproefde engines zoals yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE en BBDown. Het detecteert en slaat streams op van M3U8- en HLS-afspeellijsten, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit en meer dan duizend andere ondersteunde sites, en converteert het resultaat vervolgens naar elk gewenst formaat of elke gewenste kwaliteit zonder een aparte ffmpeg-stap.
MediaGo draaien op je eigen VPS betekent dat downloads plaatsvinden op een snelle, altijd-actieve server in plaats van op je laptop, en de bestanden blijven in opslag die jij beheert. Een bijbehorende browserextensie en HTTP API laten je links vanaf elk apparaat naar dezelfde wachtrij sturen, met taakbeheer, voortgang en geschiedenis die worden weergegeven via een overzichtelijk webdashboard.
Key features van MediaGo
M3U8- en HLS-sniffer
Detecteer en download gesegmenteerde streams van elke webpagina, inclusief DRM-vrije live-opnames en on-demand afspeellijsten.
yt-dlp engine
Gebundelde yt-dlp-ondersteuning haalt video's op van YouTube, Twitter, Instagram, Reddit en meer dan duizend andere ondersteunde sites, direct uit de doos.
Bilibili downloader
Native BBDown-integratie downloadt Bilibili-video's, danmaku, ondertitels en hoogwaardige audiotracks die niet beschikbaar zijn voor de meeste generieke downloaders.
Browser-extensie
De Companion Chrome- en Firefox-extensie detecteert video's op elke pagina en zet ze met één klik in de wachtrij op uw server.
In-app formaatconversie
Converteer voltooide downloads naar andere formaten of kwaliteiten met de gebundelde ffmpeg-pipeline zonder het dashboard te verlaten.
HTTP API en automatisering
Volledige REST API laat scripts, AI-assistenten en tools van derden taken aanmaken, voortgang opvragen en de downloadwachtrij beheren.
Waarom zou je MediaGo op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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