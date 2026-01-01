MediaGo is een open-source video-downloader die een browsergebaseerde gebruikersinterface combineert met beproefde engines zoals yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE en BBDown. Het detecteert en slaat streams op van M3U8- en HLS-afspeellijsten, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit en meer dan duizend andere ondersteunde sites, en converteert het resultaat vervolgens naar elk gewenst formaat of elke gewenste kwaliteit zonder een aparte ffmpeg-stap.

MediaGo draaien op je eigen VPS betekent dat downloads plaatsvinden op een snelle, altijd-actieve server in plaats van op je laptop, en de bestanden blijven in opslag die jij beheert. Een bijbehorende browserextensie en HTTP API laten je links vanaf elk apparaat naar dezelfde wachtrij sturen, met taakbeheer, voortgang en geschiedenis die worden weergegeven via een overzichtelijk webdashboard.