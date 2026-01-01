Installeer October CMS met één-klik installatie.
Zelf-gehost PHP CMS gebouwd op het Laravel framework voor het bouwen van moderne, flexibele websites en webapplicaties.
Kies een VPS-abonnement voor October CMS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met October CMS kunt bouwen
October CMS is een modern contentmanagementsysteem gebouwd op het Laravel PHP-framework. Ontworpen voor zowel ontwikkelaars als contentteams, combineert het een overzichtelijke backend-interface met krachtige theming- en plugin-architectuur, waardoor het eenvoudig is om aangepaste websites en webapplicaties van elke complexiteit te bouwen.
Zelf October CMS hosten op je VPS geeft je volledige eigendom over je content, thema's en plugins zonder kosten per site of vendor lock-in. Met ondersteuning voor MySQL en MariaDB, een rijk ecosysteem van community-plugins en een ontwikkelaarsvriendelijke codebase, past het zich aan alles aan, van eenvoudige blogs tot geavanceerde meerpagina-platforms.
Key features van October CMS
Laravel Stichting
Gebouwd op het Laravel PHP-framework, met Eloquent ORM, Artisan CLI en bekende conventies die maatwerk en uitbreiding eenvoudig maken voor PHP-ontwikkelaars.
Plug-in-ecosysteem
Breid de functionaliteit uit met community- en officiële plugins voor formulieren, SEO, galerijen en authenticatie, zonder aangepaste code te schrijven.
Visuele Backend Editor
Beheer pagina's, lay-outs, partials en inhoudsblokken via een intuïtieve backend-interface zonder bestanden rechtstreeks op de server te bewerken.
Flexibel Themasysteem
Bouw of pas thema's aan met behulp van Twig-templating en YAML-gedefinieerde componentconfiguraties die de presentatie netjes scheiden van de applicatielogica.
Headless Inhouds-API
Ontsluit inhoud via REST API-eindpunten om headless front-ends aan te sturen naast traditionele, server-gerenderde pagina's vanuit dezelfde installatie.
Waarom zou je October CMS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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