October CMS is een modern contentmanagementsysteem gebouwd op het Laravel PHP-framework. Ontworpen voor zowel ontwikkelaars als contentteams, combineert het een overzichtelijke backend-interface met krachtige theming- en plugin-architectuur, waardoor het eenvoudig is om aangepaste websites en webapplicaties van elke complexiteit te bouwen.

Zelf October CMS hosten op je VPS geeft je volledige eigendom over je content, thema's en plugins zonder kosten per site of vendor lock-in. Met ondersteuning voor MySQL en MariaDB, een rijk ecosysteem van community-plugins en een ontwikkelaarsvriendelijke codebase, past het zich aan alles aan, van eenvoudige blogs tot geavanceerde meerpagina-platforms.