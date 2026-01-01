Tot wel 69% korting voor Atomic Server

Installeer Atomic Server met één-klik installatie.

Open source realtime headless CMS en grafendatabase voor collaboratieve kennisbanken en gestructureerde content.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49  /mnd
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Installeer Atomic Server met één-klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Atomic Server kunt bouwen

Atomic Server is een open-source headless CMS en grafiekdatabase gebouwd op Atomic Data, een strikte subset van RDF die elk stuk inhoud een getypt schema en een stabiele URL geeft. In tegenstelling tot traditionele CMS'en die ondoorzichtige blobs opslaan, slaat Atomic Server gestructureerde, gekoppelde gegevens op die in realtime kunnen worden opgevraagd, gevalideerd en gesynchroniseerd tussen clients.

Het zelf hosten van Atomic Server op uw eigen VPS houdt uw kennisgrafiek, documenten en tabellen volledig onder uw controle, zonder vendor lock-in of kosten per gebruiker. Ingebouwde WebSockets streamen live updates naar elke verbonden client, waardoor het een sterke basis is voor samenwerkingstools, interne wiki's en aangepaste apps die een gestructureerde, real-time backend nodig hebben.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Atomic Server

Realtime synchronisatie

Ingebouwde WebSockets pushen wijzigingen direct naar elke verbonden client, zodat gezamenlijk bewerken en live dashboards werken zonder extra infrastructuur.

Getypeerde kennisgraaf

Elke bron heeft een schema en een unieke URL gebaseerd op Atomic Data, waardoor uw inhoud validatie, koppeling en opvraagbaarheid krijgt die platte documentopslagsystemen niet kunnen evenaren.

Krachtige tabel-editor

Bewerk gestructureerde records in een spreadsheet-achtige gebruikersinterface met getypeerde kolommen, verwijzingen en validatie — een vertrouwde interface voor niet-technische medewerkers.

Zoeken in volledige tekst

Geïntegreerde full-text zoekfunctie indexeert elke bron automatisch, waardoor grote kennisbanken direct doorzoekbaar zijn zonder een aparte engine te configureren.

JS, React, Svelte SDK's

Officiële clientbibliotheken stellen ontwikkelaars in staat om aangepaste front-ends en apps te bouwen die live wijzigingen lezen, schrijven en erop abonneren via een getypte API.

Waarom zou je Atomic Server op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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Aan de slag

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