Installeer Atomic Server met één-klik installatie.
Open source realtime headless CMS en grafendatabase voor collaboratieve kennisbanken en gestructureerde content.
Kies een VPS-abonnement voor Atomic Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Atomic Server kunt bouwen
Atomic Server is een open-source headless CMS en grafiekdatabase gebouwd op Atomic Data, een strikte subset van RDF die elk stuk inhoud een getypt schema en een stabiele URL geeft. In tegenstelling tot traditionele CMS'en die ondoorzichtige blobs opslaan, slaat Atomic Server gestructureerde, gekoppelde gegevens op die in realtime kunnen worden opgevraagd, gevalideerd en gesynchroniseerd tussen clients.
Het zelf hosten van Atomic Server op uw eigen VPS houdt uw kennisgrafiek, documenten en tabellen volledig onder uw controle, zonder vendor lock-in of kosten per gebruiker. Ingebouwde WebSockets streamen live updates naar elke verbonden client, waardoor het een sterke basis is voor samenwerkingstools, interne wiki's en aangepaste apps die een gestructureerde, real-time backend nodig hebben.
Key features van Atomic Server
Realtime synchronisatie
Ingebouwde WebSockets pushen wijzigingen direct naar elke verbonden client, zodat gezamenlijk bewerken en live dashboards werken zonder extra infrastructuur.
Getypeerde kennisgraaf
Elke bron heeft een schema en een unieke URL gebaseerd op Atomic Data, waardoor uw inhoud validatie, koppeling en opvraagbaarheid krijgt die platte documentopslagsystemen niet kunnen evenaren.
Krachtige tabel-editor
Bewerk gestructureerde records in een spreadsheet-achtige gebruikersinterface met getypeerde kolommen, verwijzingen en validatie — een vertrouwde interface voor niet-technische medewerkers.
Zoeken in volledige tekst
Geïntegreerde full-text zoekfunctie indexeert elke bron automatisch, waardoor grote kennisbanken direct doorzoekbaar zijn zonder een aparte engine te configureren.
JS, React, Svelte SDK's
Officiële clientbibliotheken stellen ontwikkelaars in staat om aangepaste front-ends en apps te bouwen die live wijzigingen lezen, schrijven en erop abonneren via een getypte API.
Waarom zou je Atomic Server op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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