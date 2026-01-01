Atomic Server is een open-source headless CMS en grafiekdatabase gebouwd op Atomic Data, een strikte subset van RDF die elk stuk inhoud een getypt schema en een stabiele URL geeft. In tegenstelling tot traditionele CMS'en die ondoorzichtige blobs opslaan, slaat Atomic Server gestructureerde, gekoppelde gegevens op die in realtime kunnen worden opgevraagd, gevalideerd en gesynchroniseerd tussen clients.

Het zelf hosten van Atomic Server op uw eigen VPS houdt uw kennisgrafiek, documenten en tabellen volledig onder uw controle, zonder vendor lock-in of kosten per gebruiker. Ingebouwde WebSockets streamen live updates naar elke verbonden client, waardoor het een sterke basis is voor samenwerkingstools, interne wiki's en aangepaste apps die een gestructureerde, real-time backend nodig hebben.