Open Notebook is een zelf-gehost, AI-native notitieplatform dat je schrijfwerk, onderzoek en AI-assistentie in één omgeving bewaart. In plaats van te wisselen tussen documenten, chatinterfaces en verspreide bestandssystemen, creëert Open Notebook één werkruimte waar notities, geüploade bestanden en AI-context verbonden blijven — waardoor het gemakkelijker wordt om van ruwe ideeën naar gestructureerde documentatie te gaan zonder de kennis die je in de loop van de tijd opbouwt te verliezen.

Deze implementatie koppelt Open Notebook aan SurrealDB voor persistente opslag, waarbij al je notities en AI-interactiegeschiedenis op je eigen infrastructuur worden bewaard. Zelf-hosten betekent dat je gegevens nooit via SaaS-systemen van derden gaan, en je volledige controle behoudt over toegang, back-ups en retentie.