Implementeer Open Notebook met één-klik installatie.
AI-native kenniswerkruimte die notitiebeheer, documentbeheer en contextuele AI-chat combineert in één zelf-gehoste app.
Kies een VPS-abonnement voor Open Notebook
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open Notebook kunt bouwen
Open Notebook is een zelf-gehost, AI-native notitieplatform dat je schrijfwerk, onderzoek en AI-assistentie in één omgeving bewaart. In plaats van te wisselen tussen documenten, chatinterfaces en verspreide bestandssystemen, creëert Open Notebook één werkruimte waar notities, geüploade bestanden en AI-context verbonden blijven — waardoor het gemakkelijker wordt om van ruwe ideeën naar gestructureerde documentatie te gaan zonder de kennis die je in de loop van de tijd opbouwt te verliezen.
Deze implementatie koppelt Open Notebook aan SurrealDB voor persistente opslag, waarbij al je notities en AI-interactiegeschiedenis op je eigen infrastructuur worden bewaard. Zelf-hosten betekent dat je gegevens nooit via SaaS-systemen van derden gaan, en je volledige controle behoudt over toegang, back-ups en retentie.
Key features van Open Notebook
Geïntegreerde AI-werkruimte
Notities en AI-chat delen dezelfde context, dus de assistent put uit uw daadwerkelijke documenten in plaats van alleen algemene kennis.
SurrealDB Backend
Een dedicated SurrealDB-instantie biedt snelle, persistente opslag voor notities, geüploade bestanden en de databasestatus bij herstarts.
Contextbewuste Assistentie
Stel vragen over uw eigen materiaal en krijg antwoorden gebaseerd op de notities en documenten die u al hebt geschreven.
Privé door Ontwerp
Alle gegevens blijven op uw VPS — geen SaaS-synchronisatie, geen toegang van derden tot uw notities of AI-gesprekken.
Flexibel Kennisbeheer
Geschikt voor persoonlijke onderzoeksjournaals, engineering runbooks, productplanning en langetermijnkennisbanken.
Waarom zou je Open Notebook op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.