Installeer AstrBot met één-klik installatie.
Open-source multi-platform AI chatbot-framework dat grote taalmodellen verbindt met je favoriete berichtenapps.
Kies een VPS-abonnement voor AstrBot
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AstrBot kunt bouwen
AstrBot is een krachtig open-source chatbotplatform dat grote taalmodellen en populaire berichtenapps, waaronder Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu en LINE, met elkaar verbindt. Met meer dan 25.000 GitHub-sterren biedt het een uniform framework voor het bouwen van conversationele AI-ervaringen met multimodale ondersteuning, kennisbanken, een agent sandbox voor veilige code-uitvoering en MCP (Model Context Protocol)-integratie.
Door AstrBot zelf te hosten op uw eigen VPS blijven uw API-sleutels, gespreksgeschiedenis en kennisbankgegevens volledig privé. Met meer dan 1.000 community-plugins die installeerbaar zijn via de ingebouwde marktplaats en een webgebaseerde gebruikersinterface voor configuratie, krijgt u een AI-chatbotinfrastructuur van bedrijfsniveau zonder afhankelijk te zijn van gehoste diensten van derden.
Key features van AstrBot
Berichtenuitwisseling via meerdere platforms
Verbind één AstrBot-implementatie tegelijkertijd met Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE en meer.
Plugin-marktplaats
Installeer vanuit meer dan 1.000 community-plugins met één klik om de mogelijkheden uit te breiden — moderatietools, planners, integraties en meer.
Agent-sandbox
Voer code veilig uit binnen een geïsoleerde sandbox tijdens gesprekken, waardoor krachtige agent-gebaseerde workflows mogelijk worden zonder het hostsysteem bloot te stellen.
Ondersteuning kennisbank
Koppel aangepaste kennisbanken aan uw bots, zodat ze vragen beantwoorden op basis van uw eigen documenten en gegevens in plaats van generieke trainingsgegevens.
MCP-integratie
Ondersteuning voor Model Context Protocol laat AstrBot gebruikmaken van externe tools en gegevensbronnen, waardoor geavanceerd agentgedrag wordt ontgrendeld dat verder gaat dan eenvoudig chatten.
Waarom zou je AstrBot op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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