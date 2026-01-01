AstrBot is een krachtig open-source chatbotplatform dat grote taalmodellen en populaire berichtenapps, waaronder Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu en LINE, met elkaar verbindt. Met meer dan 25.000 GitHub-sterren biedt het een uniform framework voor het bouwen van conversationele AI-ervaringen met multimodale ondersteuning, kennisbanken, een agent sandbox voor veilige code-uitvoering en MCP (Model Context Protocol)-integratie.

Door AstrBot zelf te hosten op uw eigen VPS blijven uw API-sleutels, gespreksgeschiedenis en kennisbankgegevens volledig privé. Met meer dan 1.000 community-plugins die installeerbaar zijn via de ingebouwde marktplaats en een webgebaseerde gebruikersinterface voor configuratie, krijgt u een AI-chatbotinfrastructuur van bedrijfsniveau zonder afhankelijk te zijn van gehoste diensten van derden.