Installeer Keycloak met één-klik installatie.
Open-source identiteits- en toegangsbeheer van bedrijfsklasse met ondersteuning voor SSO, OAuth2 en SAML.
Kies een VPS-abonnement voor Keycloak
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Keycloak kunt bouwen
Keycloak is een beproefd open-source identiteits- en toegangsbeheerplatform, ontwikkeld door Red Hat en geaccepteerd in de CNCF. Het beheert single sign-on, multi-factor authenticatie, sociale login, LDAP/Active Directory-federatie en rolgebaseerd toegangsbeheer — waardoor de noodzaak om aangepaste authenticatiesystemen te bouwen voor elke applicatie die u implementeert, wordt geëlimineerd.
Keycloak zelf hosten op uw eigen VPS geeft u volledig eigendom over gevoelige gebruikersgegevens en sessiegegevens, terwijl u de prijs per gebruiker van cloud IAM-services vermijdt. Deze implementatie maakt gebruik van PostgreSQL voor persistentie van productieniveau, waardoor het vanaf dag één geschikt is voor het beveiligen van echte workloads.
Key features van Keycloak
Eenmalige aanmelding
Laat gebruikers één keer authenticeren en toegang krijgen tot alle verbonden applicaties zonder opnieuw inloggegevens in te voeren, waardoor wrijving wordt verminderd en de beveiligingshouding wordt verbeterd.
Meervoudige authenticatie
Voeg OTP, WebAuthn en aangepaste authenticators toe aan elke inlogstroom zonder uw applicaties aan te passen.
Identiteitsbemiddeling
Delegeer authenticatie aan Google, GitHub, Azure AD, of elke OIDC/SAML-provider terwijl u uw gebruikersdatabase centraal houdt.
Gebruikersfederatie
Synchroniseer en authenticeer gebruikers van bestaande LDAP- of Active Directory-servers zonder de directory te migreren.
Fijne autorisatie
Definieer rollen, groepen en machtigingen op resourceniveau over meerdere geïsoleerde realms voor multi-tenant implementaties.
Waarom zou je Keycloak op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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