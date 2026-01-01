Keycloak is een beproefd open-source identiteits- en toegangsbeheerplatform, ontwikkeld door Red Hat en geaccepteerd in de CNCF. Het beheert single sign-on, multi-factor authenticatie, sociale login, LDAP/Active Directory-federatie en rolgebaseerd toegangsbeheer — waardoor de noodzaak om aangepaste authenticatiesystemen te bouwen voor elke applicatie die u implementeert, wordt geëlimineerd.

Keycloak zelf hosten op uw eigen VPS geeft u volledig eigendom over gevoelige gebruikersgegevens en sessiegegevens, terwijl u de prijs per gebruiker van cloud IAM-services vermijdt. Deze implementatie maakt gebruik van PostgreSQL voor persistentie van productieniveau, waardoor het vanaf dag één geschikt is voor het beveiligen van echte workloads.