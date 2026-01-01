Implementeer Komga met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste mediaserver voor strips, manga, tijdschriften en e-boeken met ondersteuning voor OPDS, Kobo Sync en KOReader Sync.
Kies een VPS-abonnement voor Komga
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Komga kunt bouwen
Komga is een open-source mediaserver speciaal gebouwd voor strips, manga, BD's, tijdschriften en e-boeken. Het scant je bibliotheek met CBZ, CBR, EPUB, PDF en andere archiefformaten, extraheert metadata, genereert miniaturen en stelt alles beschikbaar via een snelle webreader, plus OPDS-, Kobo Sync- en KOReader Sync-feeds voor native apps en e-ink-apparaten.
Door Komga zelf te hosten op je VPS, verandert elke map met strip- en mangabestanden in een privé, mobielvriendelijke bibliotheek die je overal kunt lezen — via het web, op een Kobo of KOReader e-ink-apparaat, of via OPDS-compatibele apps zoals Panels, Chunky en KyBook. Er zijn geen abonnementskosten, geen DRM, en geen enkel platform beslist wat er in je bibliotheek blijft.
Key features van Komga
Strips en e-boekformaten
Ondersteunt native CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB en PDF, met metadata-extractie uit ComicInfo.xml, EPUB OPF en ComicRack-tags.
Ingebouwde webreader
Snelle, responsieve weblezer met dubbele-paginaweergave, breedte- en hoogte-passende lay-outs, en synchronisatie van leesvoortgang tussen apparaten.
OPDS feeds
OPDS v1 en v2 eindpunten maken Komga direct compatibel met native lezers zoals Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader en tientallen andere.
Kobo en KOReader synchronisatie
Ondersteuning voor native Kobo Sync en KOReader Sync stuurt nieuwe inhoud en onthoudt de leespositie op e-ink apparaten zonder handmatig bestanden te sideloaden.
Automatische bibliotheekscans
Live bestandssysteemmonitoring plus geplande scans houden de bibliotheek gesynchroniseerd wanneer u nieuwe strip- en e-boekbestanden in de datamap plaatst.
Meerdere gebruikers en delen
Bibliotheken per gebruiker, leeftijdsbeperkingen en alleen-lezen deelrollen laten gezinnen of leesgroepen één server delen zonder elkaar in de weg te zitten.
Waarom zou je Komga op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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