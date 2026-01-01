Komga is een open-source mediaserver speciaal gebouwd voor strips, manga, BD's, tijdschriften en e-boeken. Het scant je bibliotheek met CBZ, CBR, EPUB, PDF en andere archiefformaten, extraheert metadata, genereert miniaturen en stelt alles beschikbaar via een snelle webreader, plus OPDS-, Kobo Sync- en KOReader Sync-feeds voor native apps en e-ink-apparaten.

Door Komga zelf te hosten op je VPS, verandert elke map met strip- en mangabestanden in een privé, mobielvriendelijke bibliotheek die je overal kunt lezen — via het web, op een Kobo of KOReader e-ink-apparaat, of via OPDS-compatibele apps zoals Panels, Chunky en KyBook. Er zijn geen abonnementskosten, geen DRM, en geen enkel platform beslist wat er in je bibliotheek blijft.